Coppa Italia: probabili formazioni di Inter-Cagliari

Nell’ottavo di finale di Coppa Italia si sfideranno l’Inter, allenata da Antonio Conte, ed il Cagliari, allenato da Rolando Maran. La sfida è prevista per stasera alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza, San Siro, di Milano.

L’Inter, reduce dal pareggio contro l’Atalanta, è attualmente seconda in classifica in campionato a quota 46 punti, mentre il Cagliari, reduce dalla sconfiita contro il Milan, è sesto in campionato a quota 29 punti.

L’inter dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2: tra i pali il solito Samir Handanovic, nella difesa a 3 dovrebbero giocare Diego Godin, Andrea Ranocchia e Milan Skriniar; a centrocampo dovrebbero giocare Lazaro, Nicolo Barella, Borja Valero, Marcelo Brozovic e Federico Dimarco. In attacco spazio alla coppia formata dal rientrante Alexis Sanchez, che farà rifiatare Lautaro Martinez, e dal belga Romelu Lukaku.

Il Cagliari, invece, dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-1-2: tra i pali giocherà Robin Olsen, in difesa dovrebbero giocare Paolo Faragò, Ragnar Klavan, Fabio Pisacane, Luca Pellegrini; a centrocampo dovrebbero giocare Arthur Ionita, Christian Oliva, Lucas Castro; il belga Radja Naingollan, ex del match, dovrebbe giocare da trequartista alle spalle della coppia d’attacco formata da Alberto Cerri e dal “cholito” Giovanni Simeone.

Le probabili formazioni della sfida tra Inter e Cagliari:

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, Ranocchia, Skriniar; Lazaro, Barella, Borja Valero, Brozovic, Dimarco; Sanchez, Lukaku.

Panchina: Padelli, Berni, Bastoni, De Vrij, Asamoah, Biraghi, Candreva, Vecino, Sensi, Politano, Esposito, L. Martinez.

Allenatore: Antonio Conte.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Klavan, Pisacane, Lu. Pellegrini; Ionita, Oliva, Castro; Nainggolan; Cerri, Simeone.

Panchina: Rafael, Cragno, Walukiewicz, Rog, Cigarini, Birsa, Nandez, Lykogiannis, Joao Pedro. Allenatore: Rolando Maran.

Ad arbitrare questa sfida sarà l’arbitro Daniele Chiffi della sezione di Padova. La sfida sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva alle ore 20.45 su Rai 1 ed in streaming su Rai Pay.