Coppa Italia: probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta

Per gli ottavi di finale di Coppa Italia si sfiderano la Fiorentina, allenata da Giuseppe Iachini, e l’Atalanta, allenata da Gian Piero Gasperini. La sfida è prevista per oggi pomeriggio alle ore 15.00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

La Fiorentina, reduce dalla vittoria contro la SPAL, è 14a in classifica in campionato a quota 21 punti, mentre l’Atalanta, reduce dal pareggio contro l’Inter, è quarta in classifica a quota 35 punti.

La squadra viola dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2: tra i pali spazio a Pietro Terracciano, nella difesa a 3 dovrebbero giocare Nikola Milenkovic, German Pezzella e Martin Caceres; a centrocampo dovrebbero giocare Pol Lirola, Marco Benassi, Erick Pulgar, Gaetano Castrovilli e Dalbert. In attacco spazio al neo acquisto Patrick Cutrone, affiancato da Dusan Vlahovic.

L’Atalanta invece dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-4-1-2: tra i pali Marco Sportiello, in difesa dovrebbero giocare Berat Djimsiti, Josè Luis Palomino ed Andrea Masiello; a centrocampo spazio ad Hans Hateboer, Marten De Roon, Remo Freuler, Robin Gosens; Ruslan Malinovskyi dovrebbe giocare da trequartista alle spalle della coppia d’attacco compsta dall’argentino el Papu Alejandro Gomez ed il colombiano Duvan Zapata.

Le probabili formazioni della sfida tra Fiorentina e Atalanta:

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Vlahovic.

Panchina: Dragowski, Ranieri, Terzic, Ceccherini, Zurkowski, Badelj, Eysseric, Ghezzal, Montiel, Chiesa, Sottil, Brancolini. Allenatore: Giuseppe Iachini.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Djimsiti, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Gomez, D. Zapata.

Panchina: Gollini, F. Rossi, Caldara, Toloi, Heindenreich, Colley, Da Riva, Ilicic, Pasalic, A. Traore, Muriel. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

La sfida tra Fiorentina ed Atalanta sarà arbitrata da Gianluca Manganiello. La partita sarà trasmessa alle ore 15:00 in diretta ed in esclusiva in chiaro sul canale tv Rai 2 ed in streaming su Rai Play ed in differita su Rai Replay.