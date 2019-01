Coppa Italia, Milan-Napoli: probabili formazioni, orario e diretta tv

A distanza di pochi giorni dalla sfida di Serie A, il Milan e il Napoli si sfideranno nuovamente allo Stadio San Siro di Milano con lo scopo di aggiudicarsi un posto nelle semifinali di Coppa Italia. La sfida andrà in onda martedì 29 gennaio alle ore 20:45 in esclusiva su Rai 1 oppure in streaming su Rai Play.

La partita di sabato scorso è finita con un pareggio a reti bianche, risultato che è servito più alla squadra rossonera che agli azzurri, visti i risultati delle altre squadre del campionato ed ha anche visto l’esordio del nuovo acquisto rossonero Piatek.

La vittoria in Coppa Italia porterebbe una delle due squadre a diventare la favorita per la vittoria del torneo insieme alla Juventus, campione in carica nelle precedenti edizioni. Entrambi i club hanno giocato questa competizione, vinta nel 2012 e nel 2014 dal Napoli mentre il Milan ha perso le ultime edizioni proprio contro la Juventus.

Le tattiche di gioco

In casa Milan, a differenza della partita di campionato, Piatek potrebbe partire titolare sin dal 1° minuto ma i diversi infortuni ancora non risolti nello spogliatoio rossonero impediscono a Gattuso di scegliere i migliori giocatori per questo match molto importante; infatti saranno ancora out Bonaventura, Biglia, Zapata e Caldara. A centrocampo confermato Paquetá, mentre in difesa insieme a Romagnoli ci sarà Musacchio; Calabria, come terzino destro, preferito ad Abate.

In casa del Napoli, a differenza degli ottavi di finale di Coppa Italia, Carlo Ancelotti dovrà cambiare qualcosa nella sua formazione. Per questa competizione torna a disposizione sia Fabian Ruiz, squalificato per la prossima giornata di campionato, sia Allan, che sabato scorso ha saltato il match contro il Milan, in campionato. Dal 1° minuto in campo Diawara, Hysaj, Meret e Mertens, mentre partiranno dalla panchina Hamsik, Milik e Albiol.

Ecco nel dettaglio le probabili formazioni di Milan-Napoli per il match di Coppa Italia:

MILAN (4-3-3): Donnarumma, Calabria, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez; Bakayoko, Kessié, Paquetá; Suso, Piatek, Calhanoglu.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Diawara, Fabian Ruiz; Mertens, Insigne.