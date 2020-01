Coppa Italia: le probabili formazioni di Juventus-Udinese

La Juventus di Maurizio Sarri affonterà l’Udinese, allenata da Luca Gotti, nell’ottavo di finale di Coppa Italia. La sfida è prevista stasera alle ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino.

La Juventus, reduce dalla vittoria contro la Roma, è prima in classifica in Serie A a quota 48 punti, mentre l’Udinese, reduce dalla vittoria contro il Sassuolo, è 12a in classifica a quota 24 punti.

La Juventus dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-1-2: tra i pali Gianluigi Buffon, la difesa a 4 dovrebbe essere composta da Danilo, Daniele Rugani, Matthijs de Light e Alex Sandro: a centrocampo dovrebbero giocare Rodrigo Bentancur, Emre Can e Federico Bernardeschi; Douglas Costa dovrebbe giocare da trequartista dietro la coppia d’attacco formata dagli argentini Gonzalo Higuain e Paulo Dybala.

L’Udinese, invece, dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2: tra i pali Nicolas; nella difesa a 3 dovrebbero giocare Rodrigo Becao, Sebastien De Maio e Bram Nuytinck; a centrocampo dovrebbero giocare Nicholas Opoku, Rolando Mandragora, Mato Jajalo, Antonin Barak e Hidde Ter Avest; in attacco spazio alla coppia composta da Kevin Lasagna ed dal macedone Ilija Nestorovski.

Le probabili formazioni della sfida tra Juventus e Udinese:

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Danilo, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Emre Can, Bernardeschi; Douglas Costa; Higuain, Dybala.

Panchina: Szczesny, Pinsoglio, Cuadrado, Bonucci, Rabiot, Pjanic, Matuidi, Ramsey, Pjaca, Ronaldo. Allenatore: Maurizio Sarri.

UDINESE (3-5-2): Nicolas; Becao, De Maio, Nuytinck; Opoku, Mandragora, Jajalo, Barak, Ter Avest; Lasagna, Nestorovski.

Panchina: Musso, Perisan, Ekong, Stryger, Walace, De Paul, Fofana, Okaka, Teodorczyk. Allenatore: Luca Gotti.

La sfida sarà diretta dall’arbitro Gianluca Aureliano di Bologna. A trasmettere il match in diretta ed in esclusiva in chiaro sarà la Rai sul canale Rai 1 (in HD sul canale 501) ed in streaming sulla piattaforma Rai Play ed in differita su Rai Replay.