Coppa Italia, Lazio-Milan: probabili formazioni, orario e diretta tv

Il periodo positivo del Milan allenato da Gennaro Gattuso sta continuando, infatti, nell’anticipo di venerdì sera contro l‘Empoli, la squadra rossonera ha vinto 3 a 0 in casa a San Siro. Archiviata la partita contro l’Empoli, i rossoneri devono pensare alla semifinale di Coppa Italia contro la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma. Entrambe le due squadre hanno due obiettivi in comune: il primo riguarda un posto in Champions League e il secondo la vittoria in Coppa Italia.

L’andata della semifinale di Coppa Italia si giocherà martedì 26 febbraio alle 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma mentre il ritorno si giocherà allo Stadio San Siro di Milano, il 24 aprile. La diretta della partita sarà trasmessa esclusivamente su Rai Uno o in streaming su Rai Play.

Lazio-Milan, le tattiche di gioco

Come anticipato in precedenza, il Milan sta vivendo un buon momento, dopo gli acquisti di Paquetá e Paitek a gennaio, che hanno trascinato sin da subito la squadra portandola alla vittoria, infatti, nelle ultime partite i rossoneri hanno sempre vinto segnando 3 gol e non subendone mai uno. Ad oggi, infatti, la difesa rossonera ha subito solamente 4 gol. Altra situazione, invece in casa della Lazio, visto che è uscita dall’Europa League e l’umore non è proprio dei migliori anche se in campionato occupa il sesto posto in classifica, a meno 7 dai rossoneri, che si trovano al quarto posto.

Per questa partita molto importante, Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha deciso di schierare la migliore formazione possibile per vincere contro i rossoneri, nonostante gli infortuni in difesa. Infatti, la difesa a tre sarà formata da Patrick e Acerbi come centrali e Radu, come esterno davanti al portiere Strakosha. Il centrocampo a cinque con Lulic e Marusic, sugli esterni e Cataldi – Badelj e Milinkovinc al centro. A dar fastidio alla difesa rossonera, ci sarà la coppia d’attacco formata da Luis Alberto e Immobile.

In casa Milan, nessun problema per l’allenatore Gennaro Gattuso, che recupera Suso, dopo la squalifica che l’ha visto saltare la partita contro l’Empoli. In attacco, quindi, il tridente sarà formato da Suso e Calhanoglu a supporto di Piatek mentre a centrocampo nessun cambio, dal 1° minuto il trio formato da Bakayoko, Kessié e Paquetá. In difesa, Romagnoli e Musacchio come centrali con Calabria e Rodriguez, come esterni. A difendere la porta rossonera, come sempre, Gigio Donnarumma.

Ecco nel dettaglio le probabili formazioni di Lazio-Milan che giocheranno l‘andata della semifinale di Coppa Italia:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Cataldi, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto, Immobile.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Suso, Piatek, Calhanoglu.