Conclusi i primi tre recuperi della ventesima giornata di Serie A, crolla l’Inter!

Un mercoledì sera che, oltre alla seconda semifinale di Champions League, ci regala tre partite di Serie A dall’esito tutt’altro che scontato.

Si inizia con Fiorentina-Udinese, la Viola era chiamata ad una risposta dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus ed in campionato contro la Salernitana, ma così non è stato, anzi, la squadra di Vincenzo Italiano è crollata sotto i colpi dell’Udinese per 4-0 grazie alle reti di Pablo Mari, Deulofeu, Walace e Udogie.

La Viola continua a sperare in un posto in Europa League in quanto si trova a solo 2 punti dalla Roma di Mourinho che attualmente occupa la quinta posizione in classifica.

Insieme alla Fiorentina, anche l’Atalanta continua a sperare in un posto nella prossima Europa League grazie al pareggio agguantato contro il Torino, partita assolutamente combattuta con un risultato finale di 4-4, ad aprire le marcature sono stati i granata con Sanabria, la Dea è poi andata a segno con Muriel e De Roon, i granata hanno poi pareggiato con Lukic di rigore a fine primo tempo, conclusosi 2-2.

Ad inizio secondo tempo il Torino è riuscito a trovare il gol del 3-2, nuovamente con Lukic e nuovamente di rigore, prima di raddoppiare il vantaggio dopo 4 minuti grazie ad un autogol di Freuler; quando sembrava ormai battuta, l’Atalanta ha accorciato le distanze grazie alla rete di Pasalic su assist di Muriel, proprio il colombiano, all’84’, è riuscito a pareggiare su calcio di rigore fissando il risultato sul 4-4 finale.

Ma la vera sorpresa di questo recupero è stata Bologna-Inter, i nerazzurri avevano la possibilità di superare i cugini del Milan e passare in testa alla classifica a 4 giornate dalla fine, la squadra di Inzaghi è partita subito forte, segnando con Perisic dopo 3 minuti, ma la gara si è poi rivelata il contrario di quanto ci si aspettava. La squadra emiliana, infatti, è riuscita prima a pareggiare grazie al gol dell’ex Arnautovic, e successivamente a vincere contro i nerazzurri con un gol di Sansone su un errore clamoroso del portiere Radu, che sostituiva il titolare Handanovic a causa di un infortunio.

Il Milan resta dunque primo a +2 e con ancora 4 partite da giocare, i milanisti hanno anche il vantaggio dello scontro diretto, grazie al pareggio rimediato all’andata nello scontro diretto (1-1) ed alla vittoria nel derby di ritorno (2-1).

La lotta scudetto si preannuncia come la più combattuta degli ultimi anni, non ci resta che metterci comodi e goderci questa lotta al primato.