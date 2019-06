Con i suoi 127 milioni di dollari, è Messi lo sportivo più pagato del 2019

Ancora oggi sono in tanti a domandarsi se sia più forte Cristiano Ronaldo oppure Lionel Messi. Tra il portoghese e l’argentino non esiste però una sfida solo a livello calcistico, ma anche in fatto di guadagni.

Sotto questo punto di vista, la “pulce” sembra proprio non avere rivali. Ad incoronarlo come il più ricco non solo tra i calciatori, ma anche in assoluto tra tutti gli sportivi, è stato Forbes, celebre rivista statunitense di economia e finanza. La classifica redatta dal magazine specializzato in cultura economica, innovazione e leadership imprenditoriale, ha infatti reso noti quelli che sono i 100 atleti più ricchi del 2019, tenendo conto di tutti i compensi percepiti nel periodo compreso tra giugno 2018 e giugno 2019.

Portafoglio alla mano, a svettare è stata proprio la stella sudamericana, capace di portarsi a casa ben 127 milioni di dollari, l’equivalente di 112,5 milioni di euro. Con questo risultato, Messi ha distanziato Cristiano Ronaldo, fermo al secondo posto con 109 milioni di dollari. Ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo è stato invece il brasiliano Neymar, che con 105 milioni di dollari chiude un podio interamente “calcistico”, evento mai verificatosi dal 1990, anno in cui venne stilata la prima graduatoria avente per oggetto i guadagni degli sportivi.

Ma se i calciatori monopolizzano interamente il podio, diverso è il discorso se si entra nel merito dei guadagni dei primi 100 sportivi in classifica. In questo caso più di un terzo – per l’esattezza 35 – sono giocatori di basket, in calo rispetto allo scorso anno quando in classifica se ne contavano 40. E se il basket è lo sport più rappresentato seguito dal calcio, al terzo posto troviamo il baseball.

La sorpresa più grande rispetto all’anno scorso riguarda però le donne, completamente assenti dalla top 100. Gli Stati Uniti ancora una volta si confermano il Paese più rappresentato con 62 atleti, seguiti dal Regno Unito con 5, mentre se si guarda alla realtà italiana, nessuno dei nostri sportivi riesce ad inserirsi nella graduatoria dei 100 atleti più pagati del mondo.