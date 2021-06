Ciro Immobile e l’esultanza dedicata a Lino Banfi: "Ci ha chiesto di dire ‘porca puttena’"

Nelle ultime ore sta diventando virale sui social network l’esultanza di Ciro Immobile dopo il gol del momentaneo 0-2 contro la Turchia (finita poi 0-3). Infatti leggendo il labiale l’attaccante che gioca nella Lazio sembra gridare “porca puttena“, una frase spesso detta da Lino Banfi nei suoi film.

Intercettato dalle telecamere della Rai dopo il match Ciro Immobile ha voluto spiegare i motivi dietro a questo simpatico gesto: “Non so se lo posso dire, ma forse sì. Ci ha inviato un messaggio Lino Banfi e ci ha detto di esultare dicendo ‘porca puttena’. C’eravamo sia io sia Insigne, l’abbiamo fatto insieme. Dedico questo gol alla mia famiglia, segnare all’esordio in un Europeo in questo stadio è fantastico”.

La nascita dell’esultanza dedicata a Lino Banfi

Successivamente l’esultanza viene spiegato anche da Lorenzo Insigne, in cui afferma che Lino Banfi avrebbe inviato poche ore prima del match un video messaggio a Giorgio Chiellini e lo stesso difensore della Juventus ne ha voluto parlare con tutta la squadra, compreso il mister.

Proprio Roberto Mancini, prendendo la palla in balzo, decide di condividere questa clip con tutta la squadra durante il pranzo pre-match, invitando i suoi giocatori a esultare in questa maniera se viene fatto un gol contro i turchi. Ed a quanto pare Insigne e Immobile non si sono fatti pregare due volte prima di lasciarsi andare a questa esultanza.

Ovviamente i social network sono immediatamente impazziti dopo la prima spiegazione di Ciro Immobile, mandando Lino Banfi in cima alle classifiche dei trend topic di Twitter. L’attore pugliese è da sempre considerato come un’icona per la cinematografia dedicata al calcio, siccome le frasi del suo personaggio Oronzo Canà presente nei due film de “L’allenatore nel pallone” vengono considerate un cult e girano spesso su Facebook.

Lino Banfi nel 2014, sempre grazie al personaggio dedicato a Oronzo Canà, ha ricevuto il patentino ad honorem da parte dell’Aiac, cioè l’Associazione Italiana Allenatori Calcio, presieduta da mister Renzo Ulivieri.