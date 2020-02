Champions League: tutti pazzi per Erling Haaland

Sembra essere il nuovo talento del calcio mondiale, il calciatore del Borussia Dortmund è già pronto per palcoscenici importanti nonostante i suoi 19 anni. Contro il PSG, è stato protagonista con una doppietta che ha portato alla vittoria del Borussia Dortmund per 2 a 1. Il ragazzo ha i numeri per essere un predestinato nel calcio, come Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Il Borussia ha prelevato Haaland dal Salisburgo pagando ca. 20 milioni di euro per la clausola rescissoria, 15 milioni per il suo agente (Mino Raiola) ed altri 10 milioni per il papà del giocatore: un totale di 45 milioni di euro. È stato seguito anche da club italiani come Juve e Milan, però il baby fenomeno ha scelto la Germania e la Bundesliga, in cui ha già segnato 8 gol in appena 5 partite.

Erling Haaland è un classe 2000, in prospettiva considerato probabilmente il miglior talento del calcio mondiale. Ha iniziato la sua carriera nel Bryne; la prima vera grande esperienza è stata al Molde, con cui – nella partita contro il Brann – ha messo a segno 4 reti. In due stagioni ha collezionato 20 gol in 50 presenze.

Il 18 agosto 2019 il Salisburgo piazza il grande colpo, acquistando il giovane attaccante della nazionale norvegese; il 17 settembre successivo Haaland entra nella storia siglando una tripletta al Genk in Champions League nei primi 45 minuti dal suo debutto ad appena 19 anni. In questa stagione il calciatore ha segnato addirittura 39 volte in appena 29 partite, 10 in 7 partite di Champions League, capocannoniere dell’attuale competizione al pari di Robert Lewandowski.

Si tratta di un calciatore moderno, come caratteristiche fisiche può sembrare una prima punta ma è anche un calciatore di grande movimento, visione di gioco, freddo, opportunista e con il fiuto del goal; è anche molto veloce, nonostante sia alto 194 cm.

Haaland ha chiesto al suo procuratore Raiola di insistere sul fronte Borussia Dortmund – piuttosto che sulla Juventus – per essere protagonista, crescere, giocare tutte le partite. Tutto questo soprattutto perché il ragazzo – come il suo agente – è convinto che in un top club assoluto potrà arrivarci presto, senza fretta, passando proprio da Dortmund. Le commissioni sono state alte ma tutti i club erano pronti a pagarle, Juve compresa.