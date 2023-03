Champions League, sorteggio quarti di finale: derby Milan-Napoli, l’Inter pesca il Benfica

Si è svolto a Nyon il sorteggio per il tabellone finale della Champions League 2022/2023, che vedrà il suo atto finale sabato 10 giugno 2023 all’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul, in Turchia. Otto le squadre inserite nell’urna, delle quali tre sono italiane, cosa che non accadeva dal 2006.

Il primo match sorteggiato per i quarti di finale, che si disputeranno in gare di andata e ritorno, l’11 e 12 aprile e il 18 e 19 aprile, è quello che vedrà affrontarsi i detentori del trofeo, gli spagnoli del Real Madrid, che hanno in bacheca già 14 Champions, e gli inglesi del Chelsea, vincitori nel 2021. Il secondo quarto di finale vedrà di fronte i portoghesi del Benfica e l’Inter, che negli ottavi ha eliminato l’altra squadra portoghese, il Porto. Terzo quarto di finale sarà la sfida tra due delle squadre più in palla di questa edizione della Champions League, ovvero il Manchester City, del fenomeno Haaland e il Bayern Monaco. Conclude il tabellone dei quarti il derby italiano tra Milan e Napoli.

Sorteggiati anche gli accoppiamenti delle semifinali. La vincente tra Milan e Napoli affronterà la vincente di Benfica-Inter: se i nerazzurri passeranno il turno, avremo sicuramente una squadra italiana in finale. L’altra semifinale vedrà affrontarsi i vincitori di Real Madrid-Chelsea contro la vincente di Manchester City-Bayern Monaco. Le semifinali sono in programma il 9 e 10 maggio, per le gare di andata, e il 16 e 17 maggio, per le gare di ritorno.

Ecco il tabellone della fase finale di Champions League

Quarti di finale (11/12 aprile – 18/19 aprile)

QF1 Real Madrid (Spagna) – Chelsea (Inghilterra)

QF2 Benfica (Portogallo) – Inter (Italia)

QF3 Manchester City (Inghilterra) – Bayern Monaco (Germania)

QF4 Milan (Italia) – Napoli (Italia)

Semifinali (9/10 maggio – 16/17 maggio)

Vincitore QF4 – Vincitore QF2

Vincitore QF4 – Vincitore QF2

Finale a Instanbul il 10 giugno