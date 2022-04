Champions League, quasi tutto pronto per la prima semifinale Manchester City-Real Madrid

Alle 21.00 all’Etihad Stadium di Manchester andrà in onda la prima semifinale di UEFA Champions League, una sfida che tutti aspettavano: Manchester City-Real Madrid.

Si tratta di due squadre con una filosofia di calcio totalmente opposta, da una parte il tiki-taka di Pep Guardiola, dall’altra il pragmatismo di Carlo Ancelotti, da una parte una squadra alla ricerca della prima vittoria nella competizione europea più importante, dall’altra la squadra che ne ha vinte di più nella storia (13).

Nonostante le tredici champions conquistate dagli spagnoli contro le zero conquistate dagli inglesi, il calcio insegna che chi ha più trofei in bacheca non parte favorito, men che meno oggi, dove gli uomini di Ancelotti, nonostante un Karim Benzema in versione Pallone d’Oro, partono leggermente sfavoriti rispetto ai rivali inglesi, che fin dall’inizio della competizione hanno manifestato la loro netta superiorità contro qualunque avversario e da sempre sono considerati, da tutti i bookmaker, come i favoriti per la vittoria finale, ma il calcio, come ormai è noto, è strano, si sa che il Real Madrid in questa competizione si esalta particolarmente e l’hanno dimostrato nella sfida di ritorno contro il Chelsea dove, grazie ad un gol del solito Benzema, sono riusciti ad eliminare, con molta difficoltà, i campioni d’Europa in carica.

Guardiola dovrà far a meno di un’arma importante tra le proprie fila, lo squalificato Cancelo, il terzino portoghese ha rimediato un cartellino giallo al 97′ della sfida di ritorno contro l’Atletico Madrid che gli è costata la semifinale d’andata.

Per sopperire a tale assenza, il tecnico spagnolo potrebbe affidarsi ad un sorprendente 3-5-2 così composto: Ederson; Ruben Dias–Laporte–Akè; Mahrez–Bernardo Silva–Rodri–De Bruyne–Zinchenko; Foden–Sterling.

Ma attenzione ad un cambio improvviso con la “solita” difesa a 4, in tal caso Zinchenko verrebbe arretrato, Akè spostato sulla fascia difensiva, mentre Mahrez verrebbe portato più avanti a completare il tridente insieme a Foden e Sterling,

Per quanto riguarda gli spagnoli del Real Madrid, invece, Ancelotti dovrà far a meno di Casemiro a causa di un infortunio muscolare, il prescelto pronto a sostituirlo dovrebbe essere Valverde, la probabile formazione, schierata con un 4-3-3, dovrebbe essere: Courtois; Carvajal–Militao–Alaba–Mendy; Modric–Kroos–Valverde; Rodrygo–Benzema–Vinicius.

La semifinale verrà trasmessa in chiaro su Canale 5, ma sarà anche visibile su Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 251); inoltre, sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, Now e sulla piattaforma Sky Go.