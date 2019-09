Mercoldì 1 ottobre, l’Inter gioca al Camp Nou di Barcellona per la seconda giornata del gruppo F della Champions League; una sfida difficile quanto importante. Chiunque entra in un campo del genere, naturalmente sente il peso dello stadio e del blasone di una ‘camiseta’ così importante della storia del calcio.

Se poi dall’altra parte ci sono 11 giocatori uno più temibile dell’altro e un fenomeno con la maglia numero 10, le certezze di uscirne male sono concrete. Ma Conte è uomo di calcio e soprattutto persona che non si arrende ed è capace di tirare fuori da tutti il meglio, di trovare la determinazione ovunque.

L’ultima partita di campionato è stata una prova incoraggiante per i nerazzurri, nettamente in controtendenza rispetto alla prima giornata di Champions, dove abbiamo visto una squadra scialba e senza idee. L’Inter che ha giocato a Genova contro la Samp, invece, ha dato prova di maturità e personalità, in perfetto stile Antonio Conte.

E’ proprio la personalità che dovrà mettere in campo la squadra nerazzurra. A Barcellona non è consentito avere il ‘braccino corto’ e nemmeno fare il compitino, bisogna aggredire, essere alti e proporre il gioco, evitando di stare troppo vicini alla porta. Anche senza Messi, i calciatori del Barcellona sono capaci di tirar fuori il goal dal cilindro in qualsiasi momento.

Barcellona-Inter, le probabili formazioni

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen in porta; in difesa Jordi Alba, Piqué, Lenglet, Semedo; a centrocampo de Jong, Busquets, Rakitic; sulla linea di attacco Perez, con il difficile compito di non far rimpiangere troppo Messi, e poi -a compleare la formazione- Suarez e Griezmann.

Inter (3-5-2): Handanovic tra i pali; Godin, de Vrij, Skriniar in difesa; sulla mediana da destra Candreva, Barella, Sensi, Brozovic e Asamoah; Lukaku e Sanchez in attacco.