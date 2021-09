Champions League, i risultati della prima giornata

Si è disputata tra martedì 14 e mercoledì 15 settembre la prima giornata dei gironi della Champions League 2021-2022 che vede impegnate quattro squadre italiane.

Nel gruppo B troviamo il Milan, che alla prima partita è ospite degli inglesi del Liverpool: è subito vantaggio dei padroni di casa, che dopo pochi minuti sfiorano il raddoppio su rigore. I rossoneri riescono poi a ribaltare il risultato è portarsi sull’ 1-2, ma dagli avversari arriva un altro ribaltone e la partita si conclude sul 3-2. Si è invece conclusa sullo 0-0 l’altra partita del girone tra Atletico Madrid e Porto in casa degli spagnoli.

L’Inter è capitata nel gruppo D e ha iniziato il suo percorso affrontando il Real Madrid in casa propria, ma è stata sconfitta 0-1 subendo goal all’89esimo minuto. L’altra partita del girone è stata Sheriff Tiraspol – Shaktar Donetsk, vinta 2-0 dai padroni di casa, la prima squadra moldava a partecipare alla fase finale di una Champions League.

All’Atalanta è toccato il gruppo F, inaugurato con un pareggio per 2-2 in casa del Villareal che dopo essersi trovato in vantaggio 2-1 e avere anche rischiato di allungare le distanze si è poi visto raggiungere nel finale di partita. In questo girone troviamo anche BSC Young Boys e Manchester United: gli inglesi, nonostante il ritorno alla fine del mercato di Cristiano Ronaldo, sono stati sconfitti in trasferta.

Nel gruppo H abbiamo infine la Juventus, che si impone 0-3 in casa del Malmo archiviando la pratica già nel primo tempo. Le altre due squadre del girone sono Chelsea e Zenit San Pietroburgo, che si sono affrontate a Londra dove i padroni di casa hanno vinto di misura 1-0 grazie a un goal dell’ex interista Lukaku.

Per quanto riguarda invece le squadre straniere, da segnalare la sconfitta in casa del Barcellona per 0-3 contro il Bayern Monaco.