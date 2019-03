Champions League: disastro Real Madrid, è la fine di un ciclo vincente

Cosa ne pensa l’autore

Ivan Laurentino - Come tutte le cose prima o poi finiscono. Il Real Madrid è arrivato alla fine di un ciclo e in estate la società dovrà ricostruire e ripartire. Riguardo a Solari, si sapeva che non era un allenatore ancora pronto per una squadra del genere; lo spogliatoio ormai è costituito da calciatori che non hanno più stimoli e potrebbero cercarli andando altrove.