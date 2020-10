Celtic-Milan 1-3: Pioli non sbaglia più un colpo

Comincia l’Europa League e il Milan si porta a casa i primi 3 punti contro il Celtic fuori casa vincendo la partita 3 a 1. Vanno a segno per il Milan Krunic, Brahim Diaz e Jens Petter Hauge.

Il Celtic prova a accorciare le distanze con Elyounoussi ma il Milan chiude definitivamente le speranza del Celtic ai tempi supplementari con il gol del giovane attaccante norvegese.

Il Milan si trova così primo nel girone a pari punti con il Lilla che batte lo Sparta Praga 4 a 1.

Pioli sembra non sbagliare un colpo e dopo aver vinto il derby contro l’Inter in campionato e aggiudicarsi il primo posto in classifica a pieni punti, ora comincia anche l’Europa League nel migliore dei modi.

Al 14′ il Milan passa subito in vantaggio con gol Krunic su assist di Castillejo e il raddoppio arriva a fine primo tempo con Brahim Diaz che mette il fiocco ad una bellissima azione del Milan.

Il secondo tempo comincia a ritmo più lento, il Celtic accorcia le distanze ma non c’è nulla da fare, il Milan resta concentrato e al secondo minuto dei supplementari chiude con il giovane attaccante norvegese Hauge chiudendo il match definitivamente 3 a 1.

Chissà se il Milan riuscirà a tenere questi ritmi e portarsi a casa quest’anno qualche trofeo dopo tanti anni di digiuno. Pochi giorni fa Ibra aveva detto in una intervista che lo scudetto non è da escludere.