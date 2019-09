Le condizioni dello stadio San Paolo restano ancora disastrate. La società, in accordo con la Lega di Serie A e il comune di Napoli, ha deciso di far disputare ai partenopei le prime due partite fuori casa, per concedere il tempo di sistemare gli interni dopo la XXX Universiade, con la cerimonia di apertura, quella di chiusura ed i match di atletica leggera che si sono tenuti nello stadio.

Purtroppo la situazione non sembra essere migliorata. A tre giorni dal match casalingo del Napoli contro la Sampdoria, i social della squadra partenopea pubblicano un video dove si vede lo stato dei lavori. Al momento il tutto sembra essere rimasto in uno stato embrionale e sembra assai difficile vedere delle condizioni decenti per la giornata di sabato.

Queste le condizioni degli spogliatoi del Napoli dello stadio San Paolo, a 70 ore da #NapoliSampdoria, che hanno scatenato la reazione di @MrAncelotti contro Regione, Comune e Commissari. pic.twitter.com/YAROtscwIh — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 12 settembre 2019

Il caso dello stadio San Paolo

Prima di arrivare al video ufficiale, ad attaccare il comune di Napoli ci ha pensato Carlo Ancelotti: “Le condizioni sono inaccettabili. Non ci sono parole. Ho accolto la richiesta della società di giocare fuori casa le prime due partite per consentire che i lavori finissero. Noi adesso dove ci dovremmo cambiare? Sono indignato per la scorrettezza e l’inadeguatezza di chi doveva eseguire questi lavori. Come hanno potuto Regione, Comune e commissari disattendere gli impegni? Vedo un disprezzo e non un attaccamento alla squadra della città”.

Il commissario straordinario delle Universiadi, Gianluca Basile, si dichiara molto deluso per queste dichiarazioni rilasciate dal mister Carlo Ancelotti, poiché rivela di avere lavorato sempre in massima sintonia con la dirigenza del Napoli, preferendo più una chiamata o una chiacchierata in privato e non una dichiarazione di dominio pubblico.

Sulla questione è intervenuto anche il sindaco Luigi De Magistris, affermando con sicurezza che lo stadio sarà pronto per lunedì. Il pessimismo però è tanto poiché, come si può vedere dal video pubblicato dai social del Napoli, le condizioni restano disperate e, escludendo miracoli, pare difficile poter disputare un match di Serie A in uno stadio in quello stato.