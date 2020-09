Calciomercato: Troiano, Borini e Biglia ancora senza squadra

I campionati italiani riprenderanno fra circa dieci giorni e ci sono ancora molti giocatori italiani importanti senza una squadra. Fra questi è giusto menzionare Michele Troiano, classe ’85, che ha trascorso le sue ultime stagioni ad Ascoli. Proprio nella squadra marchigiana ha siglato una rete nel match contro il Frosinone. Centrocampista mancino di piede, è abile nel vertaclizzare ed impostare l’azione. La squadra in cui ha disputato più partite e segnato più gol è la Virtus Entella. E’ giusto annoverare anche le sue esperienze a Modena, Monza, Chievo e Sassuolo.

Altro nome illustre senza un contratto è quello di Fabio Borini. Per l’ala sinistra di Bentivoglio si parlava di un forte interessamento da parte del Torino e del Genoa. Ha disputato la sua ultima stagione nell’Hellas Verona dove ha messo a segno anche 3 reti e prestazioni importanti che hanno garantito alla squadra una salvezza tranquilla. Prima di approdare al Bentegodi, ha giocato anche al Milan, al Liverpool e in altre squadre blasonate.

Tra i centrocampisti più apprezzati, ma ancora senza contratto, emerge anche la classe argentina di Lucas Biglia. Quest’ultimo, classe ’86, soprannominato El Principito, ha disputato le sue ultime due stagioni nel Milan, dove ha messo a segno due goal. Purtroppo dal punto di vista fisico ha avuto dei problemi durante l’ultima stagione. Ora però starebbe valutando nuove proposte o interessi da parte di alcune società sia di Serie A (Torino, Genoa) sia dell’estero.

Bonaventura alla Fiorentina

L’arrivo di Giacomo Bonaventura alla Fiorentina ha ridato un tocco di serenità ad una tifoseria molto sfiduciata per l’epilogo non propriamente felice dell’ultima stagione calcistica. Jack, reduce da un grave infortunio nel Milan, è pronto a rimettersi in gioco nella squadra del Presidente Commisso che non sembrerebbe aver esaurito i colpi per allestire una squadra all’altezza della piazza di Firenze.

Con Jack, la trequarti viola si arricchisce ancor di più considerando la permanenza di Federico Chiesa. Al loro fianco, in piena forma, dovrebbe esserci l’eterno Frank Ribery che vuole farsi trovare pronto per il prossimo esordio in campionato.