Calciomercato Serie A, le ultimissime news

Colpo di scena in casa Inter: Icardi è in arrivo a Pargi, dove sta per diventare un nuovo calciatore del PSG. La moglie Wanda Nara e la dirigenza dell’Inter hanno trovato un accordo per il prolungamento del contratto di un altro anno ed il prestito al PSG per un anno con diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro. Icardi al PSG potrebbe rilanciarsi dopo i tanti mesi di scontri in casa nerazzurra. A Parigi avrebbe un adeguamento di stipendio e giocherebbe in un club di prima fascia che lotta per vincere il campionato e la Champions League.

Intanto in queste ultime ore la Roma ed il Milan sono le squadre più attive sul mercato: alla Roma è arrivato Kalinic dall’Atletico Madrid mentre questa mattina è sbarcato Mkhitaryan che arriva in prestito secco dall’Arsenal che contribuirà a pagargli parte dell’ingaggio. Il dirigente giallorosso Petrachi, dopo aver preso in poche ore Smalling dal Manchester United, si è così assicurato anche l’esterno richiesto dall’allenatore Fonzeca dopo la partenza di El Shaarawy. Per quanto riguarda il mercato in uscita, invece, Patrik Schick ha detto sì al Lipsia.

Il colpo last-minute del Milan, invece, si chiama Ante Rebic, attaccante croato ex Fiorentina, che arriva dall’Eintracht in prestito biennale con un riscatto fissato tra i 25 e i 30 milioni di euro; Andrè Silva invece andrà alla squadra di Francoforte con la stessa formula.

In casa Juventus la situazione è in stallo, Paratici sta lavorando alle uscite, c’è da sfoltire la rosa: Mandzukic, Emre Can e Matudi sono gli esuberi, ma non riesce a trovargli una squadra. Intanto è saltato lo scambio Rakitic-Bernardeschi in quanto i bianconeri volevano un conguaglio di 20 milioni di euro che il Barcellona ha rifiutato.

Per la difesa si cerca un altro difensore: si fanno i nomi di Boateng del Bayern Monaco e Stefan Savic dell’Atletico Madrid.

Il calciomercato sta per chiudersi e potrebbero esserci ancora sorprese finali.