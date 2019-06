Calciomercato Napoli: Zapata o Lukaku, chi sarà il nuovo bomber?

Dopo il primo anno alla guida del Napoli, mister Ancelotti sta puntando a fare una squadra a sua immagine per cercare di portare a casa uno scudetto che manca da troppo tempo nella città partenopea, e solo con un mister vincente del calibro di Ancelotti si può far tornare a gioire i tifosi del Napoli.

Si è partiti subito col botto dopo qualche giorno dalla chiusra del campionato: il Napoli si è aggiudicato il difensore rilevazione di questo campionato, ovvero Giovanni Di Lorenzo, difensore dell’Empoli autore di una stagione da incorniciare, per lui ma non per la sua ex squadra, retrocessa in Serie B.

Ora la dirigenza del Napoli sta puntando a comprare un bomber che possa fare un minimo di 20 gol nella prossima stagione. Si sono fatti svariati nomi, perfino Cavani che a Napoli ha lasciato il segno, realizzando

Ma concentriamoci sui nomi più caldi che si sono sentiti in questi giorni: il primo è Zapata, ex che non incise molto al Napoli ma che in quest’ultima stagione con l’Atalanta, sorretto da una grande squadra, è stato capace di far sognare una piazza intera portandola al terzo posto e conquistando la possibiltà di giocarsi i preliminari di Champions league, oltre ad arrivare in finale di Coppa Italia, persa contro la Lazio.

Zapata è un giocatore forte fisicamente, bravo di testa e abile a sfruttare le occassioni in mischia; occorrerà vedere se potrà coesistere con Milik, simile a lui per caratteristiche. Dovessero trovare un’intesa, per il Napoli potrebbe rappresentare un super colpo di mercato.

L’altro nome è Romelu Lukaku, attaccante con caratteristiche simili a Zapata, 2 anni più giovane ma, a differenza di Zapata, vanta esperienze in club più prestigiosi, come Chelsea, Everton e Manchester UTD. Lukaku promette bene, dal momento che – a soli 26 anni – con 45 reti realizzate risulta essere il migliore marcatore nella storia della nazionale belga. Si tratta dunque di un bomber capace di far sognare i tifosi.