Calciomercato Napoli: Osimhen tentenna e valuta altre offerte

Dopo aver vinto la Coppa Italia, il Napoli continua a mietere successi ed entusiasmo. Infatti, nell’ultima giornata, ha battuto la Roma continuando così la rincorsa al quinto posto. Nel frattempo, però, il direttore sportivo Giuntoli starebbe lavorando a rinforzare la rosa per la prossima stagione calcistica che dovrebbe iniziare nei primi giorni del mese di ottobre.

Tra i calciatori sotto osservazione ci sarebbe il giovane e talentuoso attaccante del Lille, Victor Osimhen. Quest’ultimo, dopo essere stato dato per certo come acquisto della società partenopea, avrebbe preferito attendere un altro po’. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il giovane centravanti, su consiglio del suo procuratore, starebbe attendendo anche alcune società inglesi che avrebbero manifestato interesse per lui.

Se questa notizia dovesse essere confermata, il Napoli di De Laurentiis potrebbe virare altrove. E’ giusto ricordare che, il primo acquisto che approderà alla corte di Ringhio Gattuso, è Andrea Petagna. Quest’ultimo, in forza alla Spal, è già stato acquistato dalla società partenopea che potrà contare sulle sue importanti doti fisiche e tattiche per il prossimo campionato.

Nonostante il Napoli abbia perso la sfida cruciale contro l’Atalanta per poter ancora ambire a raggiungere un posto utile per la Champions League, si è già assicurato l’accesso in Europa League. Infatti, la società partenopea, vincendo la Coppa Italia contro la Juventus, ha il diritto di prendere parte alla seconda competizione europea più importante.

Anche se mancano ancora alcune partite e i giochi per la Champions sembrerebbero già fatti, il Napoli continua a dare anima e corpo nelle sfide di campionato. Nel prossimo match, gli azzurri di Gattuso dovranno vedersela con il Genoa. I rossoblù, che sono in una situazione di classifica molto delicata, potrebbero soffiare un punto nella sfida serale. E’ giusto ricordare che il Napoli e il Genoa sono gemellati e, per la prima volta, i tifosi non potranno condividere la partita insieme a causa dell’emergenza sanitaria.