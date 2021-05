Il giorno dopo la fine del campionato di Serie A arrivano conferme riguardo l’imminente trasferimento di Mike Maignan, portiere francese classe ’95 del Lille (ieri diventato campione di Francia dopo 10 anni dall’ultima volta) a Milano, sponda rossonera. L’arrivo dell’estremo difensore francese al Milan sembra annunciare un imminente addio di Gigio Donnarumma, corteggiato in particolare dalla Juventus, ma ovviamente nulla ancora è deciso.

Nella serata di ieri, la gara vinta contro l’Atalanta ha certificato il ritorno in Champions League dei rossoneri a distanza di sette anni dall’ultima volta, infatti l’ultima partita del Milan in Champions è datata 11 marzo 2014 nell’allora Vicente Calderón, stadio dell’Atletico Madrid, attualmente demolito, al cui posto è sorto il Wanda Metropolitano, per la gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale contro gli spagnoli di Simeone, che si imposero 4-1 (rete di Kakà per i rossoneri).

Proprio al termine della partita vinta ieri sera, il dirigente ed ex capitano rossonero Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di Sky del futuro dell’attuale portiere del Milan, Donnarumma, ma l’ha fatto in maniera molto enigmatica, affermando: “Non posso dire niente stasera. Abbiamo parlato poco, ma quando l’abbiamo fatto non ci sono mai state bugie. Oggi festeggiamo, lui era contentissimo“.

Mentre è notizia odierna quella che vuole il Milan molto vicino a concludere l’acquisto di Mike Maignan, che ieri -mentre Maldini parlava ai microfoni di Sky- era impegnato con i suoi (ex?) compagni di squadra del Lille a festeggiare uno storico scudetto vinto contro ogni pronostico con 83 punti conquistati, +1 sul Paris Saint-Germain. Secondo i principali quotidiani sportivi, il Milan sarebbe vicino a concludere l’operazione per una cifra vicina ai 15 milioni di euro da depositare nelle casse del club francese, mente il portiere andrebbe a percepire 3 milioni l’anno per cinque anni.

E Donnarumma? L’arrivo del portiere francese sembra annunciare un addio a parametro 0 del portiere italiano, ma nulla è ancora deciso, la data di scadenza è fissata a prima dell’11 giugno, quando inizieranno gli Europei; attualmente la pista più plausibile porta ad un addio del giovane portiere, con la Juve pronta ad accoglierlo e ad offrirgli un contratto da 10 milioni di euro a stagione (in questo caso si aprirebbe anche uno scenario riguardante Szczesny, molto apprezzato in Premier League), ma Donnarumma è corteggiato anche da altri top club europei, Paris Saint-Germain su tutti.

L’unica cosa che attualmente sembra certa è che la situazione legata al futuro di Gigio Donnarumma dovrà essere risolta entro l’inizio dell’Europeo, ma non è da escludere una “convivenza” del portiere italiano con il francese per la stagione 2021/22.