Calciomercato: le trattative della giornata. Juventus scatenata: doppio colpo a centrocampo. Manolas al Napoli

La Juventus targata Maurizio Sarri blinda i suoi primi colpi a centrocampo. Come si può apprendere dal profilo Instagram della Juve, il primo colpo è Aaron Ramsey, centrocampista gallese arrivato a parametro zero dall’Arsenal di Unai Emery. Ramsey sarà sicuramente una pedina importante per lo scacchiere del tecnico toscano, il quale dovrà essere bravo a sfruttare gli spazi creati dagli esterni per inserirsi e garantire al popolo juventino qualche gol. Il centrocampista gallese, infatti, in un ipotetico 4-3-3, sarà utilizzato come mezz’ala destra.

L’altro colpo in arrivo in casa bianconera è il francese Adrien Rabiot, in uscita dal Paris Saint Germain. Anche in questo caso si tratta di un interno di centrocampo, seppur mancino e con qualità leggermente differenti dal precedente. Rabiot, per caratteristiche, è uno più simile a Matuidi, anche se l’ormai ex parigino ha un maggior feeling con la porta. Proprio quest’ultimo, insieme a Sami Khedira, sembra l’indiziato principale a lasciare Torino, data la folta concorrenza e il contratto in scadenza. Inoltre, per doti tecniche, il francese non sembra molto consono allo stile di gioco di Maurizio Sarri.

In casa Roma tiene banco la questione di Stephan El Shaarawy: il giocatore, dopo aver declinato le avance dello Shanghai Shenhua, squdra militante nella massima categoria cinese, sembra aver cambiato idea sul suo futuro. Sul fronte uscite, il greco Kostas Manolas si accasa al Napoli di Carlo Ancelotti, mentre il brasiliano Jerson passa alla Dinamo Mosca. La società giallorossa, a seguito di queste due cessioni, avrà un bel gruzzoletto da spendere sul mercato: il primo colpo porta il nome di Diawara, giovane centrocampista in uscita dal Napoli.

Potrebbe far ritorno in Italia Mario Balotelli. Il condizionale è obbligatorio: le società italiane non possono permettersi un ingaggio – 4 milioni all’anno – così oneroso. Ciò che potrebbe convincere Supermario a tornare nel suo Paese è la voglia di rimettersi in gioco e di giocarsi le sua chance in ottica nazionale. Su di lui si sono mosse Brescia, Parma e Fiorentina.