Calciomercato: le trattative della giornata. Inter e Napoli, due top-player in difesa. Novità sul futuro di Perin

“Gli attaccanti fanno vincere le partite, le difese i campionati”. Non c’è frase più adatta per descrivere i primi colpi di calciomercato delle nostre società, un calcio noto a livello internazionale per la sua solidità difensiva. “Il campionato lo vince chi subisce meno goal, non chi ne segna di più”, così rispose l’ex allenatore juventino Massimiliano Allegri ad una domanda di un giornalista.

L’Inter di Antonio Conte, dopo aver ormai chiuso per il centrocampista del Sassuolo Stefano Sensi, ha ufficializzato anche l’acquisto dell’esperto difensore uruguaiano Diego Godin, arrivato a parametro zero dall’Atletico Madrid.

In casa Roma, invece, dopo la cessione di Kostas Manolas al Napoli, la società sta cercando un valido sostituto: i primi indizi portano al talentuoso centrale italiano Gianluca Mancini, classe’99, valutato dall’Atalanta 25 milioni. Inoltre, sempre per il reparto difensivo, il club giallorosso ha acquistato dalla Juventus il laterale Leonardo Spinazzola.

Interessante anche il valzer dei portieri: Emiliano Viviano, nell’ultima stagione alla SPAL (da Gennaio), ha espresso la volontà di giocare nella Fiorentina per avvicinarsi a casa. Per compensare l’uscita di quest’ultimo, la SPAL è vicina a prendere Berisha dall’Atalanta. Mattia Perin, invece, a seguito del ritorno di Buffon in maglia bianconera, potrebbe lasciare l’Italia: su di lui c’è l’interesse sia del Porto che del Benfica.

Molto attivo sul mercato anche il Parma che, secondo quanto si apprende da Tuttomercatoweb, avrebbe ufficializzato il portiere Luigi Sepe, già estremo difensore dei ducali nella passata stagione, e Vincent Laurini, terzino che ha trovato poco spazio nell’ultimo anno a Firenze. Sul fronte cessioni, invece, Luca Siligardi dovrebbe tornare al Livorno, anche se resta da definire la formula.

Sta entrando nel vivo anche il mercato di Serie B: Oliver Kragl sembra ad un passo dal Benevento di Filippo Inzaghi, Roberto Pirrello si accasa all’Empoli e Stefano Moreo verso il Cosenza di Piero Braglia.