Dopo l’arrivo in bianconero di De Ligt, ci sarebbe un calciatore che si sarebbe proposto alla Juventus: stiamo parlando di Neymar, giocatore attualmente in forza al Paris Saint German, anche se sembra sul piede di partenza. Il giovane talento brasiliano non è stato messo sul mercato dalla compagine parigina, ma hanno fatto molto scalpore le sue dichiarazioni di qualche giorno fa.

Infatti Neymar, a seguito di una domanda di un giornalista che chiedeva quale fosse il ricordo più bello nella sua carriera da calciatore professionista, ha risposto: “Credo sia stata la remuntada contro il Psg. La sensazione quando abbiamo segnato il sesto goal non l’ho mai più provata, è stato spettacolare. Nello spogliatoio eravamo tutti impazziti”.

Le parole di Neymar alludono sicuramente ad un divorzio tra il giocatore stesso e il Paris Saint Germain. Non è da escludere, tuttavia, un possibile ritorno dell’esterno brasiliano al Barcellona, anche se, almeno attualmente, l’operazione sembra molto complessa. Sembra molto difficile anche la pista che porta alla Juventus, visto che il giocatore ha un ingaggio molto alto che, insieme a quello di Ronaldo, potrebbe risultare davvero proibitivo. Ma, facendo due conti, se la Vecchia Signora fosse davvero interessata a Neymar, con un paio di cessioni “eccellenti”, si porrebbero le basi per un possibile trasferimento.

Se insieme a Gonzalo Higuain, che dovrebbe partire con ogni probabilità, dovessero giungere delle offerte importanti per Dybala o per Douglas Costa, la Juventus avrebbe l’opportunità di fare cassa e di liberarsi di due ingaggi molto onerosi. Occorre precisare che le due cessioni non finanzierebbero interamente l’operazione Neymar, anzi.

Infine, si dovrà capire qual è la strategia che la società bianconera intende adottare: puntare su Neymar o su Chiesa?

Scendendo di categoria, invece, la Salernitana è molto attiva sul mercato e, proprio in questi giorni, ha ufficializzato l’arrivo di bomber Giannetti a titolo definito dal Cagliari. Inoltre, rimanendo sempre nel reparto offensivo, Moreo si accasa al Cosenza, mentre il Livorno sembra in procinto di chiudere per Mazzeo. Scatenato anche l’Empoli di Bucchi: preso Frattesi dal Sassuolo. Il talentuoso centrocampista che si è messo in luce quest’estate con la maglia della Nazionale U-20 arriva in prestito secco.