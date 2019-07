Calciomercato: le trattative della giornata. Colpo della Juve. Parma: c’è il ritorno del bomber

A poco più di un anno dall’acquisto di Cristiano Ronaldo, la Juventus blinda un altro grande colpo: Matthijs de Ligt. Il difensore, 19 anni, capitano dell’Ajax, vanta anche diverse presenze con la maglia della nazionale olandese. Fisicità, esplosività e velocità: sono queste le caratteristiche principali di De Ligt, un talento che ha lasciato a bocca aperta tutti gli appassionati di calcio.

Da segnalare che la Juventus, molto probablmente per puro caso, nelle ultime due stagioni ha acquistato i due giocatori che l’hanno eliminata dalla Champions League: Cristiano Ronaldo prima, e Matthijs de Ligt poi.

Passando invece alla diretta concorrente – il Napoli – si complica la pista che porta a James Rodriguez, talentuoso centrocampista del Real Madrid, ma che nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del Bayern Monaco. Secondo quanto si apprende dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, Florentino Perez sembra chiedere una cifra non ritenuta adeguata dal patron Aurelio De Laurentiis, ma nonostante ciò il giocatore avrebbe dato la sua completa disponibilità per un suo possibile trasferimento a Napoli, visto il forte feeling che lo lega a mister Ancelotti.

Attenzione però all’inserimento negli ultimi giorni dell’Atletico Madrid, società che ha un appeal differente e molte più risorse economiche da investire sul mercato, vista anche la recente partenza di Antoine Griezman con destinazione Barcellona.

Se il mercato in entrata aspetta ancora il “colpo da 90”, quello in uscita è molto attivo. Proprio nella giornata di ieri è stata conclusa l’operazione che ha portato Roberto Inglese al Parma. La formula è quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni. Sul piede di partenza ci sarebbe anche Simone Verdi, che piace al Torino di Mazzarri, anche se De Laurentiis chiede una cifra che si addesta attorno ai 25 milioni; cifra difficilmente arrivabile per la società di Urbano Cairo. Inoltre, anche su Mario Rui si sono mosse diverse società, in particolare il Milan di Giampaolo che lo ha già allenato ad Empoli.