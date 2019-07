Calciomercato, le trattative della giornata: Bari, bomber dalla Serie A. Juve: è il giorno del grande ritorno

Il calciomercato sta entrando nel vivo e le numerose trattative lo dimostrano. Tanti i club che si stanno rinforzando già all’inizio del mercato per poter permettere agli allenatori di iniziare la preprazione con la squadra al completo.

Il primo colpo di mercato di Serie C arriva dal Bari: siamo ai dettagli per Mirko Antenucci. Il giocatore, attualmente sotto contratto con la SPAL, potrebbe scendere di ben 2 categorie per riportare il Bari nel campionato cadetto. Ma sulle tracce dell’esperto attaccante ci sono numerose squadre di Serie B, tra cui l’Empoli e il Benevento.

Spostandoci nel massimo campionato, ma restando sempre nel discorso attaccanti, il Lecce sembra aver in pugno Gianluca Lapadula, che non ha trovato molto spazio al Genoa. Per sostituire l’ex Pescara e Milan, il tecnico Aurelio Andreazzoli sogna Francesco Caputo, il quale lo ha allenato nelle due precedenti stagione sulla panchina dell’Empoli. Ma sul bomber toscano sembra essere in vantaggio il Sassuolo di De Zerbi che, molto probabilmente, dovrà fare a meno di Boateng: su di lui forte interesse del Besiktas. Anche l’Udinese piazza il suo primo colpo offensivo: si tratta di Ilija Nestorovski, centravanti del Palermo.

In casa Juve è stato il giorno del ritorno di Gianluigi Buffon. L’estremo difensore, a seguito dell’esperienza parigina, è pronto a tornare a casa. Buffon, all’età di 41 anni, tornerà per fare il secondo a Wojciech Szczęsny, portiere polacco autore di una grande stagione. L’ex campione del mondo firmerà un contratto annuale. Da escludere, invece, un arrivo di Gianluigi Donnarumma alla corte della famiglia Agnelli. Il portiere rossonero, per motivi economici, non è incedibile, ma il Milan preferisce una sua cessione all’estero. La sua valutazione si aggira attorno ai 50 milioni di euro.

Tiene banco anche la questione Barella: il giocatore ha l’accordo con l’Inter, ma manca quello con i sardi. Su di lui anche la Roma che sembra aver fatto un’offerta più allettante per il Cagliari.