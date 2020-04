Calciomercato, la Juventus pensa alle cessioni di Pjanic e Douglas Costa

Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, sta iniziando a sondare il mercato per la prossima estate di trasferimenti. In particolare, due sarebbero i top player messi alla porta dalla società bianconera. Stiamo parlando di Miralem Pjanic e Douglas Costa. Il regista, nonostante l’ottimo rapporto con l’allenatore Maurizio Sarri, potrebbe lasciare la rosa solo in presenza di un’offerta di sessanta milioni di euro.

Sulle tracce dell’ex calciatore della Roma, ci sarebbe la società francese del Paris Saint German. La squadra più forte della Ligue 1, potrebbe imbastire una trattativa inserendo uno dei pupilli di Sarri e dalla società bianconera ovvero Maurito Icardi. Quest’ultimo, dopo l’arrivo in Francia, non ha mai escluso di poter tornare a giocare nel nostro campionato in una squadra di grande livello.

Per Douglas Costa, le offerte arriverebbero dalla Premier League inglese dove il centrocampista riscuote tanto successo soprattutto tra i Citizens del Manchester City. Nonostante tutto il calcio sia fermo a causa del Coronavirus, i tifosi possono continuare a fantasticare su quelle che potrebbero essere le future trattative tra le società nel calciomercato estivo.

Calciomercato Juve, le trattative in entrata

Se Fabio Paratici starebbe pensando di piazzare Miralem Pjanic e Douglas Costa, in entrata due sarebbero gli indiziati sotto osservazione. Stiamo parlando di Sandro Tonali del Brescia e Paul Pogba. Dato che quest’ultimo ha una valutazione eccessiva, la dirigenza bianconera potrebbe puntare sul giovane regista lombardo che nell’ultima stagione, ancora in corso, ha dimostrato di avere talento e grande determinazione per approdare in una grande squadra.

Al di là delle notizie relative alle trattative estive, fortunatamente i due calciatori della Juventus, Rugani e Matuidi, hanno sconfitto il Coronavirus e dopo più di un mese di quarantena forzata, sono risultati negativi all’ultimo tampone effettuato. Anche la compagna di Daniele, Michela Persico, ha vinto la sua battaglia portando avanti la gradita gravidanza.