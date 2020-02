Calciomercato Juventus: idea Jorginho per il centrocampo

La Juventus è da sempre una delle società più attive sul fronte del calciomercato e, nonostante i tanti successi di questi ultimi anni, il club bianconero continua ad essere uno di quelli che acquista di più. E proprio partendo da questo punto che è nata l’idea di puntare su Jorginho per il dopo Pjanic. Il centrocampista italo-brasiliano in forza al Chelsea è senza dubbio uno dei più forti al mondo nel suo ruolo.

La conferma di questa potenziale trattativa tra Chelsea e Juventus è stata data proprio dal procuratore del calciatore Joao Santos: “La Juve? Perché no – ha spiegato a Tuttomercatoweb – Jorginho sta facendo molto bene al Chelsea e sono certo che arriverà qualche proposta importante perché nel suo ruolo non ci sono tanti calciatori di grande livello come lui in giro. Proposta che ovviamente valuteremmo insieme al club inglese”.

Ma nel mirino della Juventus non c’è soltanto Jorginho, resta sempre un pallino di Paratici il ritorno in bianconero del centrocampista francese Paul Pogba ora in forza al Manchester United. Il calciatore non è contento della sua situazione attuale ai Red Devils, dove spesso parte dalla panchina e gioca soltanto pochi spezzoni di partita.

E proprio approfittando di questo malcontento che Paratici potrebbe piazzare l’offerta giusta capace di accontentare sia Pogba che il club inglese. Ricordiamo che Pogba era stato acquistato dal Manchester qualche anno fa per la cifra di 120 milioni di euro. Ovviamente la Juventus non è disposta ad offrire la stessa cifra, si parla di una quotazione attuale del calciatore francese di circa 55-60 milioni.

Nella trattativa per riportare Pogba in bianconero potrebbe a questo punto entrare anche Pjanic, il centrocampista bosniaco sarebbe pronto a lasciare la Juventus a fine stagione e preferirebbe giocare in Premier League.