Calciomercato Juventus: clamorosa offerta per Cristiano Ronaldo

Sempre lui, solo lui avrebbe detto e cantato la grandissima Mina. Le voci sempre più insistenti di un addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus alimentano le fantasie più recondite dei tifosi del Psg. Secondo il quotidiano spagnolo Don Balon ormai il fuoriclasse portoghese starebbe già pensando alla prossima sistemazione, l’offerta del Psg sarebbe soltanto da confermare. Ma ora le nuove voci di calciomercato indicano anche la Cina come possibile destinazione.

Il contratto del portoghese con la Juve scadrà nel 2022 ed è molto probabile che non venga rinnovato anche perchè la Juventus è decisa a tagliare il monte ingaggi a causa dell’emergenza anche economica scatenata dal Covid-19.

La destinazione più gradita al fuoriclasse bianconero sarebbe senza dubbio Parigi, dove la proprietà del Qatar farebbe faville pur di averlo nella rosa parigina. Ronaldo da parte sua ha sempre riferito di voler terminare la sua favolosa carriera in Europa e che quindi accetterebbe di trasferirsi oltralpe per il suo futuro calcistico.

Tra Ronaldo ed il Psg potrebbe però inserirsi qualche grosso club cinese pronto a fare ponti d’oro per assicurarsi le prestazioni del portoghese. Il tetto salariale inserito nella Liga Cinese valido per i calciatori stranieri è un grosso ostacolo al trasferimento e potrebbe congelare l’ipotetica operazione di mercato.

Al momento Ronaldo resta un calciatore nella piena disponibilità della Juventus e di mister Pirlo e dopo la deludente prestazione di Budapest è pronto a prendersi sulle spalle il club bianconero in campionato per trascinarlo al decimo scudetto consecutivo. Milan ed Inter sono avvisate, Ronaldo vuole battere il record di gol di Higuain ed Immobile e farà di tutto per riuscirci.