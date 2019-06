Calciomercato Juventus: Buffon ad un passo dal ritorno

Gianluigi Buffon potrebbe tornare a vestire la maglia della Juventus. E’ questa la notizia che riecheggia nelle ultime ore. Secondo quanto si apprende dai numerosi notiziari, Buffon potrebbe legarsi per un altro anno alla Vecchia Signora, con l’intenzione di vincere quella coppa che non ha mai alzato e che manca, ormai da molti anni, anche nella bacheca della Juventus.

Buffon, dopo l’esperienza non troppo memorabile al PSG, all’età di 42 anni, potrebbe essere una validissima alternativa a Wojciech Szczęsny, portiere polacco autore di una grande stagione a difesa della porta juventina. Alla luce di questa notizia, dunque, la vittima sacrificale sarebbe Mattia Perin, sul quale però c’è l’interessamento sia della Roma che del Siviglia.

Ma i colpi che mister Sarri vuole, con tutto il rispetto per Gianluigi Buffon, sono altri. Almeno un rinforzo di qualità a centrocampo, dove il sogno rimane Paul Pogba. C’è la volontà del giocatore a trasferirsi a Torino, ma manca ancora un accordo con il Manchester United che chiede una cifra elevata, visto l’importante esborso monetario sostenuto per portarlo ad Old Trafford. Si tratterebbe, anche in questo caso, di un ritorno. Sempre per il centrocampo si aspetta, per queste ore, una risposta da parte di Adrien Rabiot, anche lui in uscita dal Paris Saint Germain.

Mentre, per quanto riguarda il reparto difensivo piace, e non poco, il centrale olandese De Light. Il talentuoso difensore classe 1999 è assistito da Mino Raiola, e potrebbe essere una pedina importante per lo scacchiere di Maurizio Sarri.

Rimane sempre aperto il discorso attaccanti: Cristiano Ronaldo sembra intenzionato a svolgere il ruolo di punta centrale nel tridente offensivo, pertanto uno tra Kean, Mandzukic e Higuain dovrà trovare un’altra sistemazione. Quest’ultimo sembra essere il favorito, nonostante il grande rapporto che lo lega al tecnico toscano.

Sarà sicuramente una stagione emozionante, con le altre squadre che stanno cercando di diminuire il gap che le separa dalla capolista.