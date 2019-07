Il presidente De Laurentiis, quest’anno, ha deciso di accontentare in tutto l’allenatore Carlo Ancelotti. Dopo l’acquisto dei due difensori Manolas e Di Lorenzo, rispettivamente ex Roma ed Empoli, il reparto offensivo meriterebbe delle attenzioni più accentuate.

L’attaccante colombiano, James Rodriguez, sarebbe l’acquisto ideale per puntellare un reparto già ben collaudato. Infatti, secondo le intenzioni della dirigenza, non dovrebbe essere ceduto nessuno del reparto offensivo.

Trascorso il weekend, il presidente De Laurentiis potrebbe annunciare l’acquisto del 28enne sudamericano. Ma quali sono i motivi per cui la trattativa non si è ancora sbloccata?

Ovviamente il costo del cartellino, valutato dal Real Madrid 45 milioni di euro, sembrerebbe essere il motivo principale che ostacolerebbe il tavolo delle trattive. Il DS del Napoli, Giuntoli, si sarebbe fermato a 40 milioni più bonus. Le parti, dunque, non sembrerebbero essere così distanti.

Il ritiro a Dimaro

Come di consueto, il Napoli ha iniziato il ritiro pre-campionato in quel di Dimaro con la squadra quasi al completo. Il primo a rispondere ‘presente’ è stato José Maria Callejon. L’attaccante iberico, da quasi dieci anni, veste la casacca partenopea ed ora si è presentato ai primi allenamenti con i capelli biondo platino, in stile Fedez.

Tra i più osannati dai tifosi c’è sicuramente Piotr Zielinski; il centrocampista polacco ormai è diventato il faro della mediana partenopea, colui che imposta e contrasta insieme ad Allan e al talentuoso Fabian Ruiz.

Nelle prossime ore sono attesi gli attaccanti Milik ed Insigne che, con le rispettive nazionali, sono stati impegnati per le qualificazioni ai prossimi Europei di calcio previsti per il prossimo anno solare. Se arrivasse anche il colombiano James Rodriguez, con Dries Mertens e il resto del parco attaccanti, il Napoli potrebbe davvero ambire a raggiungere grandi obiettivi sia in campionato che in Champions.