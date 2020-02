Nelle ultime ore circolano in rete alcune indiscrezioni, secondo le quali il direttore generale dell’Inter, Beppe Marotta, si sarebbe fiondato su alcuni parametri zero, ovvero calciatori che andranno in scadenza di contratto con le loro relative squadre di appartenenza a partire dal 1° luglio del 2020.

Il primo della lista è il belga Dries Mertens, attaccante trentaquattrenne belga attualmente in forza al Napoli, con il quale l’accordo sarebbe ormai raggiunto da tempo: si parla di un biennale fino al 2022 a circa 4 milioni di euro l’anno.

Passiamo poi a Olivier Giroud, su cui l’Inter ha messo gli occhi da tempo. Il trentaquattrenne attaccante francese, che è stato a un passo dal vestire la casacca nerazzurra già nel mercato di gennaio, potrebbe firmare un contratto di due anni a 4,5 milioni di euro l’anno.

Altro profilo seguito da Marotta è quello del terzino belga Thomas Meunier. In questo caso la concorrenza è molto più agguerrita, dato l’interesse nei suoi confronti da parte di numerosi top club europei. Tuttavia, l’Inter è fiduciosa anche in questo caso di riuscire a chiudere l’affare; la squadra nerazzurra è ormai tornata ad affascinare i top players europei, come testimoniano i recenti arrivi alla corte di Antonio Conte di Lukaku, Sanchez e per ultimo Eriksen.

Sempre in difesa (al Tottenham) gioca Jan Vertonghen, trentaduenne belga che potrebbe seguire (in ritardo di soli sei mesi) il suo ex compagno di squadra Eriksen nella Milano nerazzurra per sostituire il probabile partente Godin.

Chiudiamo con Tahith Chong, centrocampista o ala olandese del Manchester United classe 1999. Anche in questo caso la concorrenza non manca, a partire dalla Juventus. L’Inter crede molto in questo giocatore: non a caso, nelle scorse settimane, gli agenti del giocatore e gli intermediari sono stati visti entrare nella sede nerazzurra. Marotta in questo caso fiuta il colpo alla Pogba.