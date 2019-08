Calciomercato: il punto su Juve, Inter e Milan

A far salire la tensione in casa Juventus è il mercato in uscita, tanti i giocatori da piazzare: Higuain, Dybala, Rugani e Khedira. Quella che riguarda quest’ultimo sembra essere la situazione più delicata, infatti il tedesco è ormai fuori dal progetto tecnico di Sarri e la società verrebbe venderlo quanto prima, tuttavia il giocatore ha alzato un muro respingendo le potenziali offerte da Besiktas, Fenerbahce e MLS. L’unica pista che sembrava gradita era l’Arsenal, tuttavia i Gunners non hanno voluto investire cifre importanti per il 32enne.

Chiusura totale tra giocatore e società, dato che il tedesco ha un ingaggio elevato (6 milioni netti a stagione) e preferirebbe giocare in un team blasonato che partecipi alle competizioni europee. Esiste la possibilità di rescissione del contratto che rimetterebbe in gioco l’Arsenal per il colpo a parametro zero.

Il futuro di Rugani invece sembra essere lontano da Torino, infatti potrebbe andare alla Roma.

L’Inter invece, dopo l’acquisto di Lukaku, è pronta a cedere Ivan Perisic. Il croato non prenderà parte della trasferta a Valencia e sembra ormai vicinissimo al Bayern Monaco, la società tedesca avrebbe offerto 5 milioni per il prestito oneroso con l’obbligo di riscatto fissato ad altri 20 milioni.

La proposta è stata accettata dai neroazzurri e ora tocca al giocatore scegliere, anche se ormai sembra fuori dai progetti di Antonio Conte e avrebbe pochissimo spazio se rimanesse a Milano.

Mentre il Milan si prepara per l’amichevole con il Feronikeli si lavora sul mercato in uscita. Il Parma ha avuto un primo incontro con la dirigenza rossonera per Diego Laxalt e nella prossima settimana ci saranno contatti con gli agenti del calciatore.

Ci sarebbero alcuni intoppi, il Milan infatti vuole almeno 13 milioni per non registrare una minusvalenza, inoltre il giocatore percepisce un ingaggio elevato e la volontà del calciatore non è ancora chiara. E’ ancora presto per capire se ci potrà essere un accordo tra le società e l’uruguaiano.

L’altro nome caldo è quello di André Silva, in buona forma nell’amichevole con il Manchester United, il Milan vorrebbe monetizzare per piazzare un altro colpo (probabilmente Correa) anche se non si è trovata ancora una destinazione per l’attacante portoghese.