Calciomercato: il punto della situazione

La giornata che si è appena conclusa ha sancito definitivamente importanti trasferimenti. In primis si è perfezionato il tanto chiacchierato passaggio di Gonzalo Higuain al Chelsea, dove ritroverà Mister Sarri; trasferimento in prestito con diritto di riscatto fissato a 36 milioni pagabili in due esercizi. Sempre in casa Milan è stato il giorno di Krzysztof Piatek che si è trasferito a Milanello a titolo definitivo dietro un corrispettivo di 35 milioni di euro, senza contropartite tecniche.

Dall’altra sponda di Milano va ancora sciolta la questione che tiene sulle spine ormai da qualche giorno i tifosi nerazzurri: il rinnovo di Mauro Icardi. Nonostante tale situazione, la società è attiva anche sul mercato dove si è fatto il nome di Darmian, ma l’obiettivo resta difficile per questa sessione di mercato.

All’ombra del Vesuvio si fa sempre più interessante la situazione di Allan, fortemente corteggiato dai francesi del PSG. Il nodo principale sta nella distanza tra domanda e offerta, infatti i partenopei per privarsi del centrocampista brasiliano in questa sessione di mercato chiedono almeno 100 milioni di euro, cifra al momento ritenuta troppo alta anche per la società transalpina; attendiamo l’evolversi della situazione.

In casa Sassuolo, dopo l’addio di Boateng -direzione Barcellona-, si è alla ricerca di un nuovo attaccante. Dopo il sogno Balotelli, ormai vicinissimo al Marsiglia, i nomi più gettonati rimangono quelli di Caprari e Zaza. Rimanendo in Emilia, il Parma è alla ricerca di un esterno d’attacco ed i nomi che circolano sono quelli di Iturbe (ex Roma ed Hellas Verona) e quello di Alessandrini, attualmente militante in Major League Soccer.

Dopo l’addio di Piatek, il Genoa sembra puntare per l’attacco su Sanabria del Betis Siviglia e su Pjaca, attualmente in prestito alla Fiorentina dove però non trova sufficiente spazio. Il valzer degli attaccanti continua anche sul mercato estero dove De Jong sembra sempre più vicino ai blaugrana, operazione molto onerosa per i catalani.