Calciomercato: il Napoli tra Icardi e Lozano

Una delle più lunghe telenovele dell’estate sembra essere giunta al termine, infatti Hirving Lozano è a pochi passi dall’ufficialità al Napoli. Gli ultimi incontri tra il presidente De Laurentiis e il procuratore Raiola hanno sbloccato l’affare e il messicano è atteso tra martedi e mercoledì in Italia per le visite mediche.

Il Napoli pagherà i 42 milioni della clausola rescissoria al PSV per l’acquisto a titolo definitivo del Chucky , dei quali il 20% andrà al Pachuca, il club che lo ha lanciato. Il giocatore guadagnerà 4,5 milioni a stagione per 5 anni. Il classe ’95, reduce da una stagione con il PSV in cui ha totalizzato 17 goal e 11 assist, probabilmente Lozano sarà indisponibile per la prima di campionato contro la Fiorentina.

Il Napoli si muove anche sul fronte Mauro Icardi, infatti il patron azzurro avrebbe imposto un ultimatum al giocatore argentino. C’è stata un’offerta all’Inter di circa 60 milioni con possibilità di includere il cartellino di Milik, attaccante azzurro; l’offerta sembra essere gradita alla dirigenza nerazzurra ma il giocatore non è convinto.

Infatti c’è sempre l’interesse della Juventus alla quale si è aggiunto il Monaco che ha offerto un ingaggio di circa 12 milioni annui per Icardi, mentre il Napoli si è fermato a otto. Si rimane in una situazione di stallo con l’argentino che preferirebbe la maglia bianconera ma non sembrano esserci le condizioni adatte per questa soluzione.

In ogni caso De Laurentiis aspetterà fino a sabato per un’apertura delle trattative, altrimenti virerà su altri profili. Il più quotato è lo spagnolo Fernando Llorente, svincolato ex Juventus; la dirigenza azzurra è in continuo contatto con il giocatore e chiede di aspettare la fine di questa settimana. Tuttavia, il giocatore chiede un biennale di 3 milioni di euro a stagione, una cifra abbastanza elevata, e il Napoli starebbe riflettendo su questa possibilità.