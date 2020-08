Calciomercato, il Napoli sulle tracce di Smalling

Nonostante ci siano gli impegni di Champions League alla finestra, il Napoli pensa alla prossima stagione di campionato. Per tale motivo, infatti, la squadra di De Laurentiis starebbe sondando il terreno per possibili acquisti imminenti. Al tecnico Gattuso piacerebbe, e non poco, l’idea di arricchire il reparto difensivo con l’innesto di un giocatore con le caratteristiche di Chris Smalling.

In realtà, dopo l’acquisto di Osimhen, il Napoli non sembrerebbe essersi fermato. Infatti, non piace solo Smalling: sul taccuino di Giuntoli sono presenti altri nomi caldi. Tra tutti emergono anche quelli di Faraoni del Verona e Sepe del Parma. Quest’ultimo, per anni, è stato il secondo portiere proprio dei partenopei prima di approdare a Firenze e poi a Parma.

La partenza immediata di Callejon ha destato dispiacere nei tifosi che, per fortuna, potranno contare su un mercato molto vivo e seguito soprattutto da De Laurentiis che, nella prossima stagione, vuole puntare a migliorare la posizione di quest’anno. La vittoria della Coppa Italia, però, ha donato tanta fiducia e serenità ad un ambiente che, nell’era Ancelotti, aveva perso di lucidità e brillantezza di gioco.

La sfida con il Barcellona

Sabato sera, su Canale 5, andrà in onda la partita di Champions League che vede contrapposte il Napoli ed il Barcellona. I tifosi partenopei sperano nell’impresa in terra spagnola. Ovviamente, il Barça è una delle squadre più ostiche e più in forma di quest’ultimo periodo post emergenza sanitaria. Tra le qualificate è giusto menzionare anche l’Atalanta di mister Gasperini.

La squadra di Gennaro Gattuso dovrà innescare la marcia giusta ed avere anche un pizzico di fortuna al fine di provare l’impresa difficile ma non impossibile così come il calcio ci ha sempre insegnato. In Champions, anche la Juventus dovrà dire la sua e puntare a vincere la tanto agognata finale che da anni fa disperare i tifosi bianconeri.