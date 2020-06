Calciomercato, il Napoli sulle tracce di Osimhen

Anche se a breve si ripartirà nuovamente con il campionato di calcio di Serie A, le squadre sono già al lavoro per il prossimo calciomercato. In particolare, il Napoli di De Laurentiis sarebbe in procinto di monitorare il prossimo mercato per dare a mister Gattuso una squadra giovane e ricca di talento per rinforzare soprattutto la parte offensiva della rosa attuale.

Il principale obiettivo del Direttore Sportivo, Stefano Giuntoli, sembrerebbe essere l’attaccante del Lille, Victor Osimhen. Classe 1998, il giocatore sembrerebbe essere il sogno proibito di mister Gattuso. Veloce, col senso del goal e con grande audacia, andrebbe a prendere il posto dell’ormai partente Arek Milik che sembrerebbe essere destinato a raggiungere Maurizio Sarri alla Juventus.

In realtà, nel taccuino del Napoli non rientrerebbe solo Osimhen: infatti, nelle ultime ore, sono balzati fuori altri due nomi: Sardar Azmoun e Luka Jovic. Il primo ha venticinque anni ed è una punta dello Zenit San Pietroburgo, mentre il secondo – ventiduenne – è in forza al Real Madrid. Ciò dimostrerebbe la volontà della società di investire sui giovani ed allestire una squadra ancor più competitiva.

Serie A, si ritorna in campo

Al di là della pandemia e del lockdown, la Serie A ha deciso di riaprire i battenti e fare in modo che il campionato possa terminare nel miglior modo possibile. Oltre a sancire l’assegnazione dello scudetto e decretare le tre squadre che retrocederanno in Serie B, i tifosi avranno modo di apprezzare la propria squadra del cuore anche nelle semifinali di Coppa Italia.

Onde evitare che ci possano essere altri contagi e focolai, la Federazione avrebbe già pronto un “Piano B”, affinché si possa concludere questa stagione calcistica in maniera consona e dignitosa. Si parla di eventuali play-off e play-out sia per l’assegnazione del titolo finale sia per l’esclusione delle tre squadre dalla massima competizione.