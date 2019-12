Calciomercato: Ibrahimovic torna al Milan, visite il 2 Gennaio

Ibrahimovic ha detto sì al Milan, torna per provare a cambiare la stagione dei rossoneri. Un contratto fino a Giugno con uno stipendio di circa 3 milioni di euro e l’opzione per un altro anno.

Passano gli anni ma Zlatan resta lo stesso; lo svedese ha voglia di un’altra sfida e l’età (38 anni) non lo spaventa. In questi giorni si è fatto desiderare ma poi è arrivata finalmente la risposta positiva tanto attesa dal popolo rossonero.

Intanto anche altre squadre vogliono rinforzarsi: all’Inter, se vuole tenere testa alla Juventus fino alla fine, servono altri innesti ed ecco Arturo Vidal del Barcellona. Muscoli, intelligenza tattica senso del sacrificio; l’allenatore dei nerazzurri Antonio Conte lo conosce bene perchè l’ha avuto alla Juve e non importa se il cileno non è più giovanissimo (32 anni). Resta da convincere il Barcellona che vorrebbe trattenerlo. Marotta ha proposto un prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro, e per il cileno contratto fino al 2022 a 5 milioni a stagione. L’impressione è che le parti sono vicine e l’affare potrebbe chiudersi.

Anche la Juventus studia nuovi colpi, finora gli acquisti estivi hanno deluso. L’avvio del nuovo ciclo in casa Juventus, con Sarri in panchina, porterà numerosi stravolgimenti nella rosa bianconera, perchè si cercano giocatori più funzionali al suo gioco.

Mario Mandzukic è stato venduto in Qatar all’Al Duhail e, secondo indiscrezioni, potrebbe esserci lo scambio Emre Can e Parades del Psg. I bianconeri vorrebbero un’aggiunta in cash per fare a meno del giocatore tedesco nella seconda parte della stagione.

Tra i profili maggiormente seguiti dalla Juventus c’è Dayot Upamecano. Il difensore francese, classe 1998, è una delle colonne del Lipsia capolista in Bundesliga.

In casa Napoli potrebbe esserci un colpo ad effetto: la Cina bussa alle porte di Callejon e Mertens offrendo stipendi notevoli ed è probabile che almeno uno dei due parti già a Gennaio.