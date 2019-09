Calciomercato Fiorentina: dalla Fluminense arriva il talentuoso Pedro

La partenza di questa nuova stagione – 0 punti in 2 partite – lascia i tifosi viola delusi nonostante la società abbia fatto ottimi investimenti come Ribery, Boateng, Pulgar, riuscendo anche a trattenere Chiesa, ma manca qualcosa in avanti. Quindi la società gigliata si è messa alla ricerca di qualcuno che potesse stupire e magari regalare gioie al popolo viola, un giocatore stile Cavani ma giovane.

Parliamo di Pedro, 22enne proveniente dalla Fluminense, un attaccante rapido e potente fisicamente e dotato di un tiro preciso, che ha realizzato oltre 20 reti in campionato ed era ambito da diversi club europei importanti. Le cifre del suo passaggio in viola si aggirano tra i 12 e 15 milioni di euro, un affare per la Fiorentina che necessita di un vero bomber.

Per Pedro parlano i numeri: tante reti per un giocatore di soli 22 anni ma, soprattutto, ha vinto un campionato brasiliano U20 totalizzando ben 32 reti e risultando il capocannoniere del torneo, quindi le aspettative sono più che buone.

C’è da dire che Pedro potrebbe essere la nuova rivelazione della nostra Serie A, come avvenuto per Piatek nello scorso campionato, anche se i brasiliani non sempre si adattano subito al nostro calcio; Pedro, però, dalla sua ha l’età per crescere e migliorare, inoltre è arrivato a Firenze anche per riprendersi quella Seleçao sfuggita un anno fa per un brutto scherzo del destino, cioè l’infortunio che lo costrinse per un lungo periodo lontano dal calcio giocato.

Il popolo viola sogna visto che è da troppo tempo che manca un bomber come fue Gabriel Omar Batistuta, capace di stupire una nazione intera. Certo paragonarlo a “Batigol” è troppo prematuro e sarebbe un paragone troppo pesante da sostenere ma se Pedro vuole mettersi in mostra con i viola ha trovato la piazza giusta in cerca di riscatto e con un organico ricco di talenti.