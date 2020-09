Dopo un inizio di calciomercato in cui Mario Balotelli sembrava non riuscire a trovare una squadra che puntasse su di lui, perlomeno in Italia, nelle ultime ore si è scoperto che il Genoa vorrebbe acquistare il giocatore per questa stagione.

Dal punto di vista economico è sicuramente una buona operazione per la società di Enrico Preziosi, il quale negli ultimi giorni è stato in contatto con Mino Raiola, agente del giocatore, per riuscire a portare Supermario in una piazza importante come quella del Genoa.

Come tutte le volte pecedenti però, questa trattativa si porta dietro molti dubbi visti i precedenti del giocatore che sicuramente ha qualità da top player, ma purtroppo non è mai riuscito a diventare il fenomeno che tuttti si aspettavano probabilmente per colpa del suo carattere.

Al Genoa potrebbe essere l’ultimo treno per un ragazzo che poteva diventare un campione già un po’ di anni fa; ma per il Grifone potrebbe rappresentare un grande colpo di mercato, in particolare per due motivi:

il giocatore arriverebbe a zero e avrebbe un contratto legato in base alle presenze ed alle prestazioni; al Genoa Balotelli troverà due suoi vecchi amici con cui ha già giocato per anni, Goran Pandev e Mattia Destro.

Le qualità del giocatore non si discutono: basti pensare all’Europeo in cui Balotelli distrusse la Germania in meno di mezz’ora; bisogna solo conoscere le vere motivazioni che potrebbero essere molte visto che Balotelli ha 30 anni e questa potrebbe essere davvero l’ultima buona occasione per mostrare a tutti quello che può fare.

Infine, il Genoa potrebbe essere la piazza giusta per il ragazzo, dato che entrambi (sia il giocatore che la squadra) vengono da una stagione abbastanza deludente e potrebbero avere una grande voglia di rilancio e di vittoria.