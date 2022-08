Calciomercato: Cristiano Ronaldo è ancora in cerca di una squadra

Ascolta questo articolo

La suggestione Cristiano Ronaldo al Napoli e Victor Osimhen al Manchester United è appesa all’ultimo filo. In questi giorni si era parlato di uno scambio tra i due che in realtà lasciava perplessi un po’ tutti, lo stesso calciatore portoghese, per ragioni prettamente sportive, di prospettive e ambizioni Champions dal momento che ritiene che il club azzurro non abbia molte chance di fare strada in Europa oltre il primo turno

Inoltre, l’acquisto firmato dallo United per 100 milioni di euro di Antony dall’Ajax sembra aver allontanato questa ipotesi. Infatti è difficile che il club inglese decida di spenderne altri 100 o più per Osimhen, motivo per cui la permanenza a Napoli dell’attaccante nigeriano è sempre più probabile.

Nelle ultime ore però una nuova ipotesi: Ronaldo in prestito al Napoli senza lo scambio con Osimhen. Prestito di un anno e il Napoli pagherebbe solo il 20% di quello che è l ingaggio attuale del portoghese. Quindi sarebbe proprio una tentazione last minute che il Napoli con uno stipendio intorno ai 6/7 milioni avrebbe per un anno l’attaccante che di Champions League ne sa sicuramente qualcosa.

A pochissimi giorni dal termine del calciomercato estivo, Cristiano Ronaldo non sa ancora se riuscirà a lasciare il Manchester United e se ci sia o meno una squadra pronta ad accoglierlo. Una situazione paradossale per il cinque volte Pallone d’Oro.

CR7 non vuole restare al Manchester United da separato in casa perchè ormai i rapporti con la società sono ai minimi termini, vuole giocare per farsi trovare pronto per quello che sarà il suo ultimo Mondiale e vorrebbe disputare, ancora una volta, la Champions League.

Il suo agente Jorge Mendes sta bussando alla porta di ogni club per trovare una sistemazione al suo assistito ma finora ha collezionato solo rifiuti, e tra l’altro è ancora animato dalla speranza di andare al Chelsea nonostante il muro dell’allenatore Tuchel. L’ultima spiaggia sembra essere lo Sporting Lisbona, che però sarebbe pronta ad offrire solo un decimo dello stipendio che CR7 percepisce attualmente.