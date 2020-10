Calciomercato: Cavani, accordo trovato con il Manchester United, Bakayoko al Napoli

A breve è atteso in Inghiterra per le visite mediche. Avrà un contratto biennale il 33enne uruguaiano svincolato dal Psg, dopo le trattative non andate a buon fine con il Benfica e l’Atletico Madrid.

Bakayoko invece torna in Serie A ma non al Milan: trovato l’accordo tra Napoli e Chelsea per un prestito secco senza diritto di riscatto. Per i parteneopei è il quarto rinforzo della stagione dopo Osimhen, Rrahmani e Petagna.

In casa Napoli, però, resta spinoso il caso del polacco Milik; per il calciatore si è fatta avanti la Fiorentina proponendo una cifra molto interessante al club partenopeo: 5 milioni di prestito e 25 di riscatto. I dirigenti viola hanno incontrato Pantak, l’agente dell’attaccante polacco, per trovare l’accordo sull’ingaggio. Milik però non cambia idea: se il Napoli non gli pagherà le ultime due mensilità e se De Laurentiis non gli firmerà la liberatoria sulla causa civile, non accetterà di accasarsi altrove. In tal caso la dirigenza azzurra ha già deciso: Milik resterà fermo fino al prossimo 30 giugno.

A Torino, invece, la Juventus è in trattativa per Federico Chiesa della Fiorentina, ma l’affare è legato alla cessione soprattutto di Douglas Costa. I bianconeri hanno l’accordo con il calciatore e il club viola per un affare intorno ai 50/60 milioni. Il brasiliano invece sembra essere vicino al prestito al Bayern Monco.

Intanto, sempre in casa bianconera, Mattia De Sciglio sembra essere destinato al Lione con la formula del prestito secco, mentre Daniele Rugani è atterrato in Francia, al Rennes, anche lui in prestito secco, a 2 milioni di euro.

Rimanendo in Francia, il Psg ha preso Moise Kean (ex Juventus) in prestito dall’Everton; così l’allenatore Tuchel ha a disposizone un altro italiano dopo aver preso Florenzi dalla Roma.