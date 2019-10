Calcio femminile: niente San Siro per il derby Inter-Milan

“Il derby è una partita diversa dalle altre” è una delle frasi più utilzzate quando si parla di questo tipo di partite. La Città di Milano, dopo il Derby tra Inter e Milan del 21 settembre, che ha visto la squadra nerazzurra di Antonio Conte trionfare sui rossoneri di Marco Giampaolo per 2 a 0, si prepara ad una nuova stracittadina.

In programma per Domenica 13 Ottobre alle ore 15, in occasione della terza giornata della Serie A femminile, c’è il derby tra l’Inter e il Milan femminile. Suggestiva era l’idea di giocare questo derby allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro, complice la sosta del campionato maschile.

Questa partita può già definirsi storica, visto che sarà la prima stracittadina in Serie A tra le formazioni femminili da quando le società maschili hanno acquistato anche le femminili, visto che la formazione nerazzurra ha ottenuto nella scorsa stagione la promozione in Serie A.

Con la suggestione di giocare a San Siro, con una capienza ridotta e aperto ai ragazzi e alle scuole in una domenica orfana del campionato maschile, si sarebbe potuto replicare, o addirittura superare, il successo di Juventus-Fiorentina allo Stadium del 24 marzo scorso, che fu vista da 39.027 spettatori, che anticiparono l’enorme successo che le calciatrici avrebbero ottenuto nei mesi successivi con la meravigliosa avventura al Mondiale di Francia 2019.

Questa suggestione rimarrà, però, solo una suggestione, in quanto in quei giorni sono programmati allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro dei lavori di manutenzione al prato.

La FIGC ha annunciato che la sede del match tra le due formazioni meneghine sarà invece lo stadio Ernesto Breda situato a Sesto San Giovanni. Il Derby della Madonnina, tra le rossonere allenate da Maurizio Ganz e le nerazzurre dallenata da Attilio Sorbi, sarà trasmesso in diretta alle 15 da Sky.