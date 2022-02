“Sei stato e sarai sempre il mio eroe. Ciao papà”. Con queste parole Alex, figlio di Pierluigi Frosio, ha dato informato gli italiani circa il decesso di suo padre: l’uomo aveva 73 anni. Il campione del Perugia negli anni ’70 lascia un vuoto enorme all’interno del mondo del calcio. Capitano dello stesso Perugia, Pierluigi Frosio ha sfiorato la vittoria dello scudetto proprio nel 1979. In quella stagione, proprio quando Frosio era in piena attività, il Perugia si classificò per la Coppa Uefa. Alex svolge la professione di giornalista.

Quel Perugia è una squadra passata agli annali del calcio, una delle poche volte che una provinciale è arrivata in alto nel massimo campionato italiano. Nato a Monza nel 1948, Frosio ha esordito nel calcio che conta in Serie B, precisamente con il Cesena. Qui contribuì alla promozione del club in Serie A, la prima nella storia della squadra romagnola. Nella stagione sportiva 1974-1975 Frosio vinse il campionato di Serie B con il Perugia, squadra alla quale sarà leato per la maggior parte della vita.

La carriera da allenatore

Nel 1978-1979 il Perugia si classificò secondo soltanto alle spalle del Milan, che poi vinse il campionato di Serie A. Nonostante tutto quella stagione per la squadra umbra è rimasta nella storia. Nel 1985 Frosio ha concluso poi la sua carriera da giocatore nel Rimini allenato da Arrigo Sacchi.

Dopo di ciò iniziò la sua carriera da allenatore, prima nelle giovanili del Perugia e poi nel 1987 arriva la prima grande occasioni da allenatore, passando alla guida del Monza. In quest’occasione ottiene la promozione in Serie B e la vittoria nella Coppa Italia di Serie C. Due stagioni però il Monza retrocede.

A questo punto Frosio passa ad allenare l’Atalanta, ma alla 18esima giornata viene esonerato dopo la sconfitta con il Bari. Questa è stata una delle poche pagine non proprio piacevoli vissute dall’allenatore. Da allenatore ha continuato ad allenare squadre tra C1 e C2, tra cui Padova, Lecco, Ancona. Tantissimi i messaggi di cordoglio inviati in queste ore da amici e colleghi.