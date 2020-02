Cagliari o Inter, quale futuro per Radja Nainggolan?

Cagliari o Inter per Radja Nainggolan? E’ la domanda che, da qualche mese a questa parte, si pongono sia i tifosi cagliaritani sia quelli di fede interista.

Dopo le prestazioni non certo brillanti della scorsa stagione, in cui il centrocampista belga ha mostrato più ombre che luci, anche e soprattutto fuori dal terreno di gioco, l’arrivo di Marotta e di Conte alla corte nerazzurra ha determinato il passaggio in prestito secco di Nainggolan al Cagliari. Per il talento belga si è trattato di un ritorno, dopo circa sette anni, nel club che lo ha visto nascere e crescere come calciatore.

Nemmeno le prestazioni di questa prima parte di stagione (condite da numerosi goal, tra cui uno proprio contro l’Inter a San Siro la scorsa settimana) hanno fatto tuttavia cambiare idea alla società meneghina. Quest’ultima non sembra infatti intenzionata a dare una seconda occasione al giocatore di origine indonesiana, che a giugno si vedrà così costretto a cercare una nuova destinazione, per la seconda volta lontana da Milano.

Ma ecco che sembrano aprirsi alcune possibilità relative ad una eventuale permanenza di Nainggolan alla corte di Alberto Maran. Intervistato a Milano in serata, il direttore generale del club sardo, ovvero Mario Passetti, ha parlato così del futuro del giocatore belga: “Se Nainggolan resta a Cagliari anche il prossimo anno? Perché no… È evidente l’impatto che sta avendo sulla squadra, sta facendo un grande campionato”. E poi ha aggiunto: “Riuscire a trattenerlo con l’Europa League? Magari”.

Una cosa è certa: il Cagliari farà di tutto per trattenere il giocatore anche l’anno prossimo, ma non sarà facile, soprattutto perchè dovrà vedersela con l’Inter, in una trattavita che non si preannuncia per nulla semplice. E chissà se non potrà essere inserito, come parziale contropartita, Nahitan Nandez, giocatore che piace parecchio sia a Marotta che a Conte e che tanto bene sta facendo in coppia con il talento belga in Sardegna.