Bundesliga: il Bayern replica al Dortmund. Martedì lo scontro decisivo per il titolo

Il campionato di calcio tedesco, a differenza degli altri campionati europei, è gia ripartito. Anche la Spagna, Paese che ha dovuto affrontare non pochi problemi legati all’epidemia di Covid 19, si appresta a riaprire i battenti l’8 giugno. Colpi di scena invece registrati in Francia, dove, nonostante si fosse optato per l’interruzione e la sospensione della Ligue 1, la Federcalcio ha deciso di ripartire il 22 agosto; mentre in Italia la situazione non sembra ancora essere chiarissima.

Con riferimento alla Bundesliga, questo week-end è stato ricco di big match, conditi da molti gol (e purtroppo pochi abbracci), nonostante la condizione degli atleti non sia ancora al massimo.

Grande vittoria del Bayer Leverkusen sul campo del Borussia M’Gladback che, grazie alla doppietta del consueto Kai Havertz e alla rete di Bender, riesce a superare la squadra allenata da Marco Rose in classifica e accodarsi in quarta posizione, dietro il Lipsia che quest’oggi si è imposto per 5 a 0 sul campo del Mainz.

Ma al centro dell’attenzione c’è il duello tra le prime due della classe: Bayern e Dortmund. I gialloneri, nella giornata di ieri, hanno ottenuto una preziossima vittoria sul campo del Wolfsburg, grazie alle reti di Guerrero e Hakimi. Tuttavia la risposta dei campioni di Germania non si è fatta attendere perche, battendo per 5 a 2 l’Eintracht di Francoforte, anche se con parecchie disattenzioni nel corso della partita, consolidano la loro posizione in classifica, con un distacco di 4 punti dalla seconda in classica.

Ma niente è ancora deciso. Martedi, con fischio d’inizio alle 18:30, andrà in scena lo scontro tra la prima e la seconda della classe, dove il Bayern e il Borussia si giocherrano molto nella lotta al titolo. La squadra guidata da Favre, distante 4 punti, se vuole mettere pressione ai bavaresi, dovrà necessariamente vincere.