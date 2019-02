Bundesliga: Bayern in ripresa, Dortmund al contrattacco

La lotta al Meisterschale si fa sempre più agguerrita. Il Bayern Monaco ha trionfato ieri, in casa, contro l’Hertha Berlino, dopo la sconfitta subita nel girone di andata all’Olympiastadion. A favore c’erano anche le statistiche: l’ultima vittoria dei berlinesi contro il Bayern Monaco risaliva infatti al 1977, alla quale sono seguite soltanto numerose sconfitte e pareggi.

Nonostante un inizio non brillante, la squadra allenata da Niko Kovač ha saputo attendere il momento giusto e un colpo di testa di Javi Martinez arrivato al 64′ ha regalato la vittoria ai bavaresi che hanno raggiunto ora quota 51. Tre punti pesanti in una classifica che fino ad ora aveva visto primeggiare il Borussia Dortmund, che sfiderà oggi, in casa, il Bayer Leverkusen attualmente in lotta per un posto in Europa.

La squadra di Favre dovrà lasciarsi alle spalle le ultime non brillanti prestazioni: tre pareggi contro Eintracht, Hoffenheim e Norimberga in Bundesliga, con ultima vittoria datata 26 Gennaio contro l’Hannover, e una pesantissima sconfitta in Champions League contro il Tottenham. Complici di questo tracollo anche gli infortuni e le assenze di giocatori fondamentali per i gialloneri, primo fra tutti Marco Reus che manca ormai dal 9 febbraio e che sarà costretto a saltare anche la gara di domani.

Stessa sorte per Piszczek (infortunio al tallone) e Pulisc (infortunio al tendine). Situazione leggermente diversa per il Leverkusen che ha mancato la qualificazione agli ottavi di Europa League, mentre in campionato ha registrato due vittorie nelle ultime partite contro il Fortuna Düsseldorf e il Mainz, grazie anche al talento di Kai Havertz, uno dei giocatori più in forma della squadra di Bosz.

Proprio il neo allenatore sarà uno dei grandi ex del match di domani, rimasto sulla panchina del Dortmund soltanto per sei mesi.

Queste dovrebbero essere le probabili formazioni: