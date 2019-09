Buffon con 903 partite è il giocatore con più presenze in Serie A, ha superato Paolo Maldini

Buffon nella partita contro il Brescia ha superato con 903 partite giocate il record di presenze in Serie A di Paolo Maldini. Buffon è il giocatore italiano che ha giocato più partite in Serie A. L’ex portiere della nazionale è posizionato all’ottavo posto nella speciale classifica mondiale dei calciatori con più presenze in gare ufficiali. Infatti Buffon ha giocato 1103 partite tra Parma, Juve, Paris Saint-Germain e Nazionale. Nella classifica assoluta è preceduto dal calciatore argentino ex Inter, Javier Zanetti.

La carriera di Buffon è lunghissima, 25 stagioni; è iniziata a 17 anni nel Parma nel 1995, dove ha giocato 220 partite e poi è continuata nella Juve dove ha giocato, ad oggi, ben 658 partite (nella squadra bianconera Buffon è sceso volontariamente anche in Serie B giocando 37 partite), c’è stata anche una brave parentesi parigina con 25 presenze ufficiali. Intensa è stata l’attività del portiere nella nazionali, ha giocato in tutte le selezioni giovanili, dalla Under 16 fino alla Under 23, fino ad arrivare alla nazionale maggiore con la quale ha vinto il mondiale in Germania nel 2006.

Buffon è uno dei calciatori ancora in attività che ha vinto di più: 9 scudetti di Serie A in Italia, una Ligue 1 in Francia ed 1 scudetto di serie B in Italia. Ha sollevato 6 Supercoppe italiane, 5 Coppe Italia, una coppa UEFA con il Parma, un Trophée des Champions con il Paris Saint-Germain. Nella nazionale italiana detiene il record di presenze in partite ufficiali, ben 176; oltre ad aver vinto la coppa del mondo è vicecampione d’Europa nel 2012 dietro alla Francia. Ha partecipato a 5 Mondiali, ha giocato in 4 Europei e 2 Confederetion Cup. Ha vinto un europeo con l’Under 21 nel 1996. Pur non giocando ha partecipato anche alle olimpiadi.

Detiene il record di imbattibilità nella Serie A a girone unico, avendo mantenuto la sua porta inviolata per 974 minuti nella stagione 2015/2016. Nel 2006 è stato premiato dalla FIFA come miglior portiere del Mondiale e si è classificato al secondo posto, dietro Fabio Cannavaro, nella classifica del pallone d’oro di France Football. E’ comunemente considerato, sia dall’opinione pubblica che tra gli addetti ai lavori, compresi i colleghi calciatori, come uno dei migliori portieri di tutti i tempi.

La classifica assoluta mondiale