Brescia-Napoli 1-2, cori razzisti dagli spalti: "napoletano Coronavirus"

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - In Italia sta diventando sempre più difficile godersi una partita di calcio in maniera serena. Tra cori razzisti, risse e altre cose simili si sta perdendo il significato di questo sport. Il problema vero è che la Lega, ad oggi, non sta mettendo in campo le sue armi migliori per cercare di arginare il razzismo negli stadi.