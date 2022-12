Berlusconi al Monza: "Se vincete, vi faccio arrivare nello spogliatoio un pullman di tr*ie"

Cosa ne pensa l’autore

Anna Santini - Purtroppo, ed è una cosa con la quale sono venuta a patti ormai, la stragrande maggioranza degli uomini vedono le donne non come esseri umani, ma come oggetti sessuali, che devono esistere solo per compiacere loro. Mio fratello ha recentemente detto che ha problemi con l'esistenza degli uomini gay, "ma non delle lesbiche", perché gli piace guardare i porno a sfondo lesbico. Questa è la visione della maggior parte degli uomini, è chiaro ed evidente, anche se molti hanno la decenza di non ammetterlo, la donna ha il diritto di esistere come "giocattolino" per le loro fantasie e basta.